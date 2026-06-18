AIバブル論とAI肯定論、評価が分かれる本当の理由＜村松一之・米国株投資の羅針盤＞
◆市場が熱狂、スペースXの株価は割高か
現在の米国金融市場を理解する上で、最も重要なキーワードは「時間軸」かもしれないと考えている。市場では、さまざまなテーマが同時に動いている。しかし、それらには共通点がある。それは、市場参加者や政策当局、企業、国家が見ている時間軸が大きくズレているということである。現在の市場は、単に強気派と弱気派が対立しているわけではない。短期を見る投資家と長期を見る投資家が、同じ事象を全く違うものとして解釈している。そしてその時間軸のズレが、株価、金利、原油、為替、ボラティリティ（変動率）を動かす大きな要因になり始めている。
象徴的なのが、6月12日（現地時間）に上場したスペースX（スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ） である。市場はスペースXの巨額IPO（新規株式公開）に熱狂している。スターリンクによる全球通信網、スターシップによる宇宙輸送革命、宇宙AI（人工知能）データセンター、そして火星移住という壮大な未来像は、投資家の想像力や夢を強く刺激している。
しかし同時に、市場はその熱狂が本当に持続するのかを疑ってもいる。スペースXが描く未来は10年、20年単位の構想かもしれない。しかし、株価は毎日評価される。四半期決算があり、指数採用があり、ロックアップ解除があり、需給の波がある。スペースXの長期的な夢に並走する投資家は熱狂する一方で、向こう数四半期を焦点とするアナリストは、同社の株価をあまりに割高であると判断する。両者の議論が噛み合うことはないだろう。
AIもまた同じ構図の中にある。AIを巡る議論は大きく二つに分かれている。一つはAIバブル論である。GPU（画像処理半導体）、データセンター、電力設備、冷却装置、ネットワーク機器への投資が急増し、関連企業の株価は大きく上昇した。投資家の一部は、設備投資が過剰であり、回収までの時間が長すぎると警戒している。しかし、もう一つの見方がある。AIは単なるブームではなく、電力網、鉄道、インターネットに匹敵する社会インフラになるという考え方である。この見方に立てば、現在の設備投資は過剰投資ではなく、未来の産業基盤を作るために必要不可欠な先行投資となる。
興味深いのは、両者とも必ずしも間違っていないことである。短期的に見れば、AIはコストである。データセンターを建設し、GPUを購入し、電力を確保し、人材を囲い込む必要がある。企業収益に対しては減価償却負担も増える。しかし長期的に見れば、AIは生産性革命をもたらす可能性がある。労働投入を減らし、供給能力を高め、企業の収益構造を変えるかもしれない。つまり問題は、AIが本物か偽物かではない。どの時間軸でAIを評価しているかなのである。
◆米中対立、イラン戦争にも時間軸の違いが作用
AIの経済効果にも同じことが言える。現在起きているAI投資ブームは、短期的にはインフレ要因である。データセンター建設は建設需要を押し上げ、電力需要を急増させ、土地、送電網、冷却設備、水資源、人材を奪い合う。しかし長期的には、AIが生産性を押し上げることで、ディスインフレ要因になる可能性もある。同じAIを見ていても、短期ではインフレ、長期ではディスインフレという正反対の結論が導かれる。ここにも時間軸のズレがある。
政治の世界でも時間軸はズレている。トランプ政権は、今年の中間選挙という短い時間軸で成果を求めている。そして自身の大統領任期までに大きな成果を残すことに躍起になっている。一方、中国の習近平政権は、2049年の建国100周年に向けた国家目標という長期の時間軸を見据えており、半導体、AI、EV（電気自動車）、宇宙、防衛産業などを数十年単位で育成している。もちろん民主主義国家と権威主義国家を単純比較することはできないが、短期成果を求める政治と、長期目標を優先する政治。この時間軸の違いは、米中対立の読み方にも影響を与えるだろう。
現在の米国金融市場を理解する上で、最も重要なキーワードは「時間軸」かもしれないと考えている。市場では、さまざまなテーマが同時に動いている。しかし、それらには共通点がある。それは、市場参加者や政策当局、企業、国家が見ている時間軸が大きくズレているということである。現在の市場は、単に強気派と弱気派が対立しているわけではない。短期を見る投資家と長期を見る投資家が、同じ事象を全く違うものとして解釈している。そしてその時間軸のズレが、株価、金利、原油、為替、ボラティリティ（変動率）を動かす大きな要因になり始めている。
象徴的なのが、6月12日（現地時間）に上場したスペースX（スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ） である。市場はスペースXの巨額IPO（新規株式公開）に熱狂している。スターリンクによる全球通信網、スターシップによる宇宙輸送革命、宇宙AI（人工知能）データセンター、そして火星移住という壮大な未来像は、投資家の想像力や夢を強く刺激している。
しかし同時に、市場はその熱狂が本当に持続するのかを疑ってもいる。スペースXが描く未来は10年、20年単位の構想かもしれない。しかし、株価は毎日評価される。四半期決算があり、指数採用があり、ロックアップ解除があり、需給の波がある。スペースXの長期的な夢に並走する投資家は熱狂する一方で、向こう数四半期を焦点とするアナリストは、同社の株価をあまりに割高であると判断する。両者の議論が噛み合うことはないだろう。
AIもまた同じ構図の中にある。AIを巡る議論は大きく二つに分かれている。一つはAIバブル論である。GPU（画像処理半導体）、データセンター、電力設備、冷却装置、ネットワーク機器への投資が急増し、関連企業の株価は大きく上昇した。投資家の一部は、設備投資が過剰であり、回収までの時間が長すぎると警戒している。しかし、もう一つの見方がある。AIは単なるブームではなく、電力網、鉄道、インターネットに匹敵する社会インフラになるという考え方である。この見方に立てば、現在の設備投資は過剰投資ではなく、未来の産業基盤を作るために必要不可欠な先行投資となる。
興味深いのは、両者とも必ずしも間違っていないことである。短期的に見れば、AIはコストである。データセンターを建設し、GPUを購入し、電力を確保し、人材を囲い込む必要がある。企業収益に対しては減価償却負担も増える。しかし長期的に見れば、AIは生産性革命をもたらす可能性がある。労働投入を減らし、供給能力を高め、企業の収益構造を変えるかもしれない。つまり問題は、AIが本物か偽物かではない。どの時間軸でAIを評価しているかなのである。
◆米中対立、イラン戦争にも時間軸の違いが作用
AIの経済効果にも同じことが言える。現在起きているAI投資ブームは、短期的にはインフレ要因である。データセンター建設は建設需要を押し上げ、電力需要を急増させ、土地、送電網、冷却設備、水資源、人材を奪い合う。しかし長期的には、AIが生産性を押し上げることで、ディスインフレ要因になる可能性もある。同じAIを見ていても、短期ではインフレ、長期ではディスインフレという正反対の結論が導かれる。ここにも時間軸のズレがある。
政治の世界でも時間軸はズレている。トランプ政権は、今年の中間選挙という短い時間軸で成果を求めている。そして自身の大統領任期までに大きな成果を残すことに躍起になっている。一方、中国の習近平政権は、2049年の建国100周年に向けた国家目標という長期の時間軸を見据えており、半導体、AI、EV（電気自動車）、宇宙、防衛産業などを数十年単位で育成している。もちろん民主主義国家と権威主義国家を単純比較することはできないが、短期成果を求める政治と、長期目標を優先する政治。この時間軸の違いは、米中対立の読み方にも影響を与えるだろう。