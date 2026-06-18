18日10時現在の日経平均株価は前日比1050.03円（1.50％）高の7万952.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1104、値下がりは402、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を231.30円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が205.96円、村田製 <6981>が109.82円、イビデン <4062>が94.20円、リクルート <6098>が76.93円と続く。



マイナス寄与度は24.97円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、京セラ <6971>が13.95円、住友電 <5802>が10.22円、中外薬 <4519>が9.55円、ＫＤＤＩ <9433>が7.04円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位はサービスで、以下、銀行、電気機器、鉱業と続く。値下がり上位には海運、非鉄金属、証券・商品が並んでいる。



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