サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会は日本時間18日、グループKのポルトガルとコンゴ民主共和国の試合が行われ、1-1で引き分けた。

52年ぶり2度目出場のコンゴ民主共和国は1点を追う前半アディショナルタイムにCKをショートコーナーでつないで放り込んだクロスをFWヨアヌ・ウィサがヘディングで決めて追いつくと、後半はポルトガルの猛攻をしのぎ、W杯で初めて勝ち点を得た。ザイールとして出場した1974年西ドイツ大会ではグループステージ3戦無得点全敗だった。

中国スポーツメディアの懂球帝によると、コンゴ民主共和国がこの試合でW杯初得点を挙げ、引き分けで初めて勝ち点を得たことにより、W杯の歴史において勝ち点0・得点0のチームは中国とインドネシア（1938年フランス大会にオランダ領東インドとして出場）だけとなった。

現時点でW杯で勝ち点0のチームは、エルサルバドル（6敗/得点1）、ハイチ（4敗/得点2）、イラク（4敗/得点2）、トーゴ（3敗/得点1）、パナマ（3敗/得点2）、UAE（3敗/得点2）、中国（3敗/得点0）、キュラソー（1敗/得点1）、ヨルダン（1敗/得点1）、オランダ領東インド（1敗/得点0）の10チーム。

W杯初出場のウズベキスタンはグループステージ初戦でコロンビアと対戦する（日本時間18日午前11時キックオフ予定）。（翻訳・編集/柳川）