横浜流星、「少しでも映画業界に貢献できれば‥」

⽇本ロレアルが展開する、⽇本発のメイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」は、2026年6⽉19⽇（⾦）にブランドの原点である表参道にて、新たなビューティブティック「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」をオープンする。

オープンに先駆け、2026年6⽉17⽇（⽔）に表参道ヒルズスペースオーにて「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店shu:ARTstageオープニングイベント」を実施した。

イベントでは、シュウウエムラのメイクアップアーティストによるメイクアップショーをはじめ、スペシャルゲストとして、横浜流星が来場した。

横浜はトークセッションで、これまでの俳優⼈⽣の中で、先輩⽅や監督などから『受け継いだもの』で、今のご⾃⾝の表現に活きていると感じる⾔葉や教えはありますか？の質問に「先輩たちの背中をみて、映画業界に少しでも貢献できればと思いが年々強くなっていて、⼀つの例で⾔うと、2026年10⽉9⽇に公開する映画『汝、星のごとく』に出演するのですが、その役にもとても共感できる部分が多くて、昨今SNSだったり、世間の声が⼤きくて、息苦しさを感じる⽅々も多いと思うんです。でも、映画の⼆⼈の⽣き⽅っていうのは、そんな⽅々にとっての唯⼀の光となると思っていて、今を⽣きる⽅々にこの作品を絶対に届けなければいけないという想いで、映画化を熱望しました。他にも⾃分の頭の中にも世に届けたい作品もたくさんあって、今、先輩⽅が多く挑戦されていますけど、プロデュース業にも挑戦して、少しでも映画業界に貢献できればという思いは強くなっていってます」とコメント。

また、普段の体づくりや、ケアの⽅法についても意識していることを問われ、「空⼿をやっていたので常に鍛えていたくて、役によっては体型を変えなければいけないので、あまりルーティンを作らないようにしています。でも⾃分に戻る時間も⼤事なので、サウナに⾏ったり格闘技を観戦したり、⼼のケアをしています。役によっては体型を変えないといけないですし、役によってその⾃分の⽇常⽣活も変わっていってしまうので、あまりルーティーンを作らないようにしているかもしれないです。ただ、やっぱり⾃分に戻る時間も⼤切なので、お湯に浸かったり、サウナに⾏ってリフレッシュしたりとか、格闘技を⾒てとか、そういう⾃分の時間を⼤切にして⼼を整えているような感覚はあります」とコメントした。

最後に、これから「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」に来場する皆様に向けて、「表参道ヒルズ店では、美しさや情熱を表現する⾚を基調としたアトリエのような雰囲気になっていると思うので、店内に⼊るとすごく気持ちも⾼まると思います。あと最新のAIを使った体験もできるので、ぜひ皆様には⾜を運んで体験していただけたら嬉しいです」とメッセージを送った。