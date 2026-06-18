6月18日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

午前中は激しい雨や雷に注意してください。天草市本渡では午前8時半までの1時間に42.5ミリの激しい雨を観測しました。特に雨が強く降るのは午前中ですが、午後も雨が降ったり止んだりの天気が続きそうです。

日中の最高気温は熊本市で28℃の予想です。雨が止む時間があると急に気温が上がって蒸し暑くなります。現在の湿度は各地で95％以上あり、今日1日湿度が高くてムシムシしますので、エアコンなどをうまく使って気をつけてください。

明日以降の天気

明日金曜日も雨が降る見込みで、特に午後に本降りとなり、夜は激しく降る恐れがあります。土曜日は梅雨前線の北上や低気圧の通過により大雨となる恐れがあり、ほぼ1日雨が降る見込みです。日曜日も午前中を中心に雨が続く見込みですが、午後は止んでくる可能性があります。来週も雨の日が多くなりそうです。

明子のささやき

今日で梅雨入りの発表から2週間となります。これまでの2週間は、梅雨前線が熊本より南に位置することがほとんどだったため、雨の降り方はそれほど激しくなく、穏やかに推移しました。梅雨前線が九州北部まで北上してくるのが、あす金曜日です。前線が熊本より北に位置すると、暖かく湿った空気が流れ込みやすくなります。雨も蒸し暑さもこれからが本番となりそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。