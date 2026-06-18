スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は17日（日本時間18日））、トロント・ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ（27）が、低調な成績にもかかわらずア・リーグ一塁手部門のオールスター投票でトップに立っていることについて、本人が驚いていると報じた。

ゲレロは今季ここまで3本塁打、27打点、OPS.737で、フルシーズン換算でいずれも自己最低ペース。それでも第1回中間発表では60万票超を集め、20本塁打、OPS1.007のヤンキースのベン・ライスや、20本塁打を放っているホワイトソックスの村上宗隆らを上回った。本人も「自分が1位だと知って驚いた。僕より良い仕事をしている一塁手はたくさんいる」と率直に認めている。ただし「ファンの投票はコントロールできない」とも語り、選ばれれば球宴に出場する考えを示した。

記事では、この結果は成績だけでは説明できないと指摘する。ゲレロは過去5年で4度ファン投票による先発出場を果たしており、昨季のワールドシリーズ進出によってさらに知名度を高めた。またブルージェイズがカナダ唯一のMLB球団であり、全国規模の支持を受けられることも大きな要因と分析している。ジョン・シュナイダー監督も「数字がスコアボードに出ていないとしても、ファンは誰を見るためにお金を払うのか。彼はそういう選手だ」と説明。成績以上のスター性や人気が票につながっているとの見方を示した。

もっとも投票はまだ途中段階。最終的な先発は上位2人による決選投票で決まるため、ライスや村上らが逆転する可能性も残されている。それでもゲレロは「1位で選ばれたなら行く」と話し、ファンの支持に感謝している。