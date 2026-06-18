TUBE・前田亘輝、鈴木福から“11年前”にもらった直筆の手紙公開「朝からホッコリ」「可愛いですね」
TUBEの前田亘輝が18日、自身のXを更新。17日に22歳の誕生日を迎えた鈴木福を祝福し、過去に鈴木からもらった直筆の手紙を公開した。
【写真】「朝からホッコリ」前田亘輝が鈴木福から“11年前”にもらった直筆の手紙
前田は「福くんお誕生日 おめでとう。22歳になったんですね 時の流れは早いものですね…」と祝福。「一緒にステージで歌ったあの日が懐かしい 君から頂いたメッセージは大切に保管させて頂いてますよ。常夏パパはいつも陰ながら応援しております」とつづった。
写真では「前田さんへ 2015.9.23 鈴木福」と書かれた手紙を公開。そこにはかわいらしい鈴木の直筆の文字で「ぼくの大好物や、DVDをありがとうございました」などと書かれていた。
この投稿には「朝からホッコリ」「可愛いですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「朝からホッコリ」前田亘輝が鈴木福から“11年前”にもらった直筆の手紙
前田は「福くんお誕生日 おめでとう。22歳になったんですね 時の流れは早いものですね…」と祝福。「一緒にステージで歌ったあの日が懐かしい 君から頂いたメッセージは大切に保管させて頂いてますよ。常夏パパはいつも陰ながら応援しております」とつづった。
写真では「前田さんへ 2015.9.23 鈴木福」と書かれた手紙を公開。そこにはかわいらしい鈴木の直筆の文字で「ぼくの大好物や、DVDをありがとうございました」などと書かれていた。
この投稿には「朝からホッコリ」「可愛いですね」などのコメントが寄せられている。