胸元押さえ登壇すると…！夏帆「締めのラーメン」新作映画完成披露で見せた透明感とちゃめっ気

“美女と野獣”のツーショット

壇上に姿を現した途端、観客の視線は彼女に集中した。まるで妖精のような白い透明感のある姿に、一瞬で魅了されていた。俳優の夏帆（34）である。

６月８日、新宿ピカデリー（東京・新宿区）で、６月26日全国公開の映画『四月の余白』の完成披露舞台挨拶が開かれ、主演の一ノ瀬ワタル（40）とともにヒロインの夏帆が登壇した。

「本作は、映画『空白』（’21年）や『ミッシング』（’24年）を手がけた吉田恵輔監督（51）が、自身の多感な時期に出会った非行少年やそのコミュニティをモデルに、少年たちの苦しみやもがきを描いたヒューマンドラマ。主演の一ノ瀬は、荒れる少年たちを預かる更生施設『みらいの里』の寮長・西健吾（にしけんご）役で、ヒロインの夏帆は、施設に入ることになった少年・澤海斗（さわかいと/上阪隼人・19）の学校の担任・草野冬子（くさのとうこ）を演じています」（映画誌記者）

冒頭のように、夏帆はオーバーサイズのホワイトワンピース姿で登場。少し前屈みで壇上に上がる際、少し開き気味の胸元を気にしてか、手でしっかり押さえて照れ笑いを浮かべていた。その仕草に「かわいい〜」と会場から声が上がるほどで、一ノ瀬の隣に立つ姿は、まさに“美女と野獣”のようだ。そんな一ノ瀬との共演について聞かれた夏帆は、

「（一ノ瀬の）笑顔がとても素敵ですよね。人懐こいチャーミングさもありつつ、でもどこか哀愁というか、物悲しさも感じつつ、とても素敵だなと思ったんですけど。（中略）打ち上げの時も誰よりも動き回っていて、スタッフさん全員に声をかけていたのが印象的でした」

とベタ褒め。一ノ瀬は、「そんな……うれしいです」とペコペコと頭を下げて、ひたすら恐縮しきりだった。夏帆演じる冬子は、学校の教師でありながら、対話で解決する教育方針に限界を感じ、ブラックな職場環境で摩耗する教師。そんな女性を繊細に演じている。

「冬子は、（映画を）見ている人たちに近い役ですし、今の教師、教育問題をある種代弁しているような存在なので、ちゃんと説得力のある芝居をしなきゃなと思いながら現場にいました」

そんな夏帆、最近、日常で困っていることを聞かれた際には、

「締めのラーメン。そろそろやめたいなって。次の日のダメージもなかなかつらいものがあるので」

とちゃめっ気たっぷりに話し、会場を笑いに包んでいた。この後、本編を上映。観客たちは、映画でも夏帆の魅力を十分に堪能したようだった。