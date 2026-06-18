◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 パナマ０―１ガーナ（１７日、トロント競技場）

２大会連続５度目の出場のガーナ（ＦＩＦＡランク同７３位）は、２大会ぶり２度目の出場のパナマ（同３４位）と１次リーグＬ組初戦で対戦。０ー０の後半アディショナルタイム５分、左サイドを突破した途中出場のＭＦアサンテのグラウンダークロスをＭＦイレンキが右足で押し込み、待望の先制ゴールを決めた。

今年４月に就任したカルロス・ケイロス監督は、１０年にポルトガル、１４、１８、２２年にイランを率い、史上２人目となる５大会連続でＷ杯を指揮。英プレミアリーグで活躍するＦＷセメンヨ（マンチェスターＣ）、ＭＦアユー（レスター）らを中心に、アフリカ予選を８勝１分け１敗、１０戦２３得点６失点のＨ組首位で勝ち抜いた。

愛称は「ブラックスターズ」。２００６年ドイツ大会で１６強入り、２０１０年南アフリカ大会は８強入りした実績を持つ。今大会はイングランド、クロアチアと強豪と同居した“死の組”突破を狙う。

◆ガーナ・ケイロス監督コメント

「前半は苦しんだが、我々は素晴らしい選手のように立ち直り、試合に勝利した。本当にうれしい。（イングランド、クロアチアと同組で）苦しみに耐えることは避けられない。我々は犠牲を払う覚悟を持たなければならない。しかし、選手たちはその代償が非常に高くても払う覚悟はできている」

◆ガーナ（２大会連続５度目） ＦＩＦＡランク７３位。Ｗ杯最高成績は２０１０年の８強。アフリカ選手権は４度優勝（１９６３、６５、７８、８２年）。ポルトガル出身で元名古屋監督のカルロス・ケイロス氏（７３）が２６年４月から指揮。主な選手はＦＷセメンヨ（マンチェスターＣ）、ＭＦアユー（レスター）。アフリカ予選は８勝１分け１敗で突破。首都アクラ。人口約３１７０万人。