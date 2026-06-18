ファッションデザイナーの川島幸美さんが18日までに自身のインスタグラムを更新。有名シンガー・ソングライターの叔母と、世界的歌姫との豪華スリーショットを公開した。

「10代の頃から、いつも心を弾ませてくれたGroovyなサウンド 1993年のアルバム “janet.” のジャケット写真があまりにもかっこよくて、レコードショップでパネルを譲っていただき、大切にお部屋に飾っていたこともあるくらい」とつづった。

「あの頃と変わらない圧倒的な輝きと最高のパフォーマンス MJへの愛も感じるステージを目の前にして、興奮と感動で胸が熱くなりました」と米歌手ジャネット・ジャクソンの来日公演に足を運んだことを明かした。

そのうえで「Janetも叔母も共通してるのは、時代を超えて人の心を動かし続ける情熱と挑戦、その奥にある優しい心」と川島さん。

「オリビアを聴きながら」「悲しみがとまらない」「キャッツアイ」などのヒット曲で知られるシンガー・ソングライターの杏里が叔母であることを明かし、ジャネットを交えたスリーショットを披露した。

「いくつになっても夢を持ち、情熱を燃やし続ける人でありたい。素晴らしい感動をありがとう Lots of love」と記した。

この投稿に、デザイナーの大日方久美子さんも「華麗なる一族すぎる！！」と反応。「素敵でいいなぁ」「The 青春ですね」「みなさま、おきれい」などのコメントが寄せられている。