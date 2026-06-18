高橋一生×斎藤工×水上恒司『犯罪者』追加キャスト発表 青木崇高、MEGUMI、佐野玲於、岩城星那ら出演
動画配信サービス「Prime Video」で7月17日から世界独占配信されるPrime Originalドラマ『犯罪者』の追加キャスト第2弾が発表され、青木崇高、MEGUMI、マギー、ダンカン、佐野玲於（GENERATIONS）、岩城星那（LIL LEAGUE）の出演が明らかになった。
【画像】これまでに発表されたキャスト入り人物相関図
本作は、「相棒」シリーズなどで知られる脚本家・太田愛の同名小説を実写化したクライム・ミステリー。警察、政治、巨大企業が複雑に絡み合う壮大な群像劇として“映像化困難”とされてきた作品を、『エゴイスト』の松永大司監督が映像化する。脚本は、『相棒』シリーズや『科捜研の女』シリーズ、さらに『名探偵コナン 黒鉄の魚影』などを手がけた櫻井武晴が担当した。
主演を務めるのは高橋一生、斎藤工、水上恒司の3人。白昼の駅前広場で発生した無差別殺傷事件をきっかけに、刑事、記者、生存者という本来出会うはずのなかった3人が巨大な陰謀の真相に迫っていく。
物語は、白昼の駅前広場で発生した無差別殺傷事件から始まる。事件直後、犯人は薬物中毒によって死亡した状態で発見されるが、唯一の生存者となった青年・修司（水上）は病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。
その後、修司は再び何者かに命を狙われるが、事件を捜査する刑事・相馬（高橋）に救われる。相馬は友人でフリーライターの鑓水（斎藤）に修司をかくまうよう依頼。立場も性格も異なる3人は事件の真相を追ううちに、企業による隠蔽、政界との癒着、そして“ある奇病”の存在へとたどり着く。
今回発表された追加キャストのうち、青木は鑓水の元同僚で東亜テレビのディレクター・小田嶋康介役、MEGUMIはメルトフェイス症候群全国連絡会代表・山科早季子を演じる。
さらに、相馬の上司で深大寺署係長・上枝昭次役にマギー。署内で孤立しながらも、相馬に投げかける“ある言葉”によって物語を大きく動かしていく生活安全課の刑事・平山啓二役にダンカン。刑事への昇進を心待ちにする巡査長・秋津信義役に佐野。面倒見のいい修司の先輩・下田祥太役で、ダンス・ボーカル・ラップをこなす6人組グループ・LIL LEAGUEのリーダーの岩城が、映像作品初出演を果たす。
青木は「松永大司監督の現場は、1シーン1シーン役者と真摯（しんし）に向き合い、その『存在』に至るまで決して妥協しない。もっと長く身を置いていたいと思える現場だった」と撮影を振り返った。
MEGUMIも「松永監督から初心に立ち返るような演出を受け、役者としてまだまだ向き合うべきこと、挑戦すべきことがたくさんあると身が引き締まりました」とコメント。「松永監督の持つ強いエネルギーに共鳴したチームが、一つひとつ丁寧に積み重ねながら作り上げた作品です」と作品をアピールした。
高橋、斎藤、水上によるトリプル主演に加え、多彩なキャストが集結した本作。無差別殺傷事件の裏に隠された巨大な闇と、“犯罪者”の正体を巡るサスペンスに期待が高まる。
本作は、Amazonプライム特典対象作品。プライム会員は追加料金なしで視聴できる。
■小田嶋康介役：青木崇高のコメント
役を見つめ、深く掘り下げ、丁寧に身に染み込ませることでようやく自然に「存在」へと到達する。
近年の日本の作品ではそうした「存在」があまり感じられないことがある。しかし松永大司監督の現場は違う。
1シーン1シーン役者と真摯に向き合い、その「存在」に至るまで決して妥協しない。
そんな現場は意外なほど豊かなドラマ制作の楽しさに満ちあふれている。
私自身もっと長く身を置いていたいと思える現場だった。
こうした「存在」を積み重ねて作られたドラマ『犯罪者』、ぜひ多くの方にご覧になってほしい。
■山科早季子役：MEGUMIのコメント
その瞬間には何も変わらなくても、誰かが投じたその石は、やがて誰かに拾い上げられ、その先の未来を変えていくのかもしれない。そんな一筋の光のようなものを感じる作品でした。
私自身、尊敬する松永監督から、初心に立ち返るような演出を受け、役者としてまだまだ向き合うべきこと、挑戦すべきことがたくさんあると身が引き締まりました。
共演者の皆さんも同じ想いで、素晴らしい緊張感の中、真摯に芝居と向き合っておられ、その熱量が現場全体を包んでいました。
松永監督の持つ強いエネルギーに共鳴したチームが、一つひとつ丁寧に積み重ねながら作り上げた作品です。ぜひご覧ください！
【画像】これまでに発表されたキャスト入り人物相関図
本作は、「相棒」シリーズなどで知られる脚本家・太田愛の同名小説を実写化したクライム・ミステリー。警察、政治、巨大企業が複雑に絡み合う壮大な群像劇として“映像化困難”とされてきた作品を、『エゴイスト』の松永大司監督が映像化する。脚本は、『相棒』シリーズや『科捜研の女』シリーズ、さらに『名探偵コナン 黒鉄の魚影』などを手がけた櫻井武晴が担当した。
物語は、白昼の駅前広場で発生した無差別殺傷事件から始まる。事件直後、犯人は薬物中毒によって死亡した状態で発見されるが、唯一の生存者となった青年・修司（水上）は病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。
その後、修司は再び何者かに命を狙われるが、事件を捜査する刑事・相馬（高橋）に救われる。相馬は友人でフリーライターの鑓水（斎藤）に修司をかくまうよう依頼。立場も性格も異なる3人は事件の真相を追ううちに、企業による隠蔽、政界との癒着、そして“ある奇病”の存在へとたどり着く。
今回発表された追加キャストのうち、青木は鑓水の元同僚で東亜テレビのディレクター・小田嶋康介役、MEGUMIはメルトフェイス症候群全国連絡会代表・山科早季子を演じる。
さらに、相馬の上司で深大寺署係長・上枝昭次役にマギー。署内で孤立しながらも、相馬に投げかける“ある言葉”によって物語を大きく動かしていく生活安全課の刑事・平山啓二役にダンカン。刑事への昇進を心待ちにする巡査長・秋津信義役に佐野。面倒見のいい修司の先輩・下田祥太役で、ダンス・ボーカル・ラップをこなす6人組グループ・LIL LEAGUEのリーダーの岩城が、映像作品初出演を果たす。
青木は「松永大司監督の現場は、1シーン1シーン役者と真摯（しんし）に向き合い、その『存在』に至るまで決して妥協しない。もっと長く身を置いていたいと思える現場だった」と撮影を振り返った。
MEGUMIも「松永監督から初心に立ち返るような演出を受け、役者としてまだまだ向き合うべきこと、挑戦すべきことがたくさんあると身が引き締まりました」とコメント。「松永監督の持つ強いエネルギーに共鳴したチームが、一つひとつ丁寧に積み重ねながら作り上げた作品です」と作品をアピールした。
高橋、斎藤、水上によるトリプル主演に加え、多彩なキャストが集結した本作。無差別殺傷事件の裏に隠された巨大な闇と、“犯罪者”の正体を巡るサスペンスに期待が高まる。
本作は、Amazonプライム特典対象作品。プライム会員は追加料金なしで視聴できる。
■小田嶋康介役：青木崇高のコメント
役を見つめ、深く掘り下げ、丁寧に身に染み込ませることでようやく自然に「存在」へと到達する。
近年の日本の作品ではそうした「存在」があまり感じられないことがある。しかし松永大司監督の現場は違う。
1シーン1シーン役者と真摯に向き合い、その「存在」に至るまで決して妥協しない。
そんな現場は意外なほど豊かなドラマ制作の楽しさに満ちあふれている。
私自身もっと長く身を置いていたいと思える現場だった。
こうした「存在」を積み重ねて作られたドラマ『犯罪者』、ぜひ多くの方にご覧になってほしい。
■山科早季子役：MEGUMIのコメント
その瞬間には何も変わらなくても、誰かが投じたその石は、やがて誰かに拾い上げられ、その先の未来を変えていくのかもしれない。そんな一筋の光のようなものを感じる作品でした。
私自身、尊敬する松永監督から、初心に立ち返るような演出を受け、役者としてまだまだ向き合うべきこと、挑戦すべきことがたくさんあると身が引き締まりました。
共演者の皆さんも同じ想いで、素晴らしい緊張感の中、真摯に芝居と向き合っておられ、その熱量が現場全体を包んでいました。
松永監督の持つ強いエネルギーに共鳴したチームが、一つひとつ丁寧に積み重ねながら作り上げた作品です。ぜひご覧ください！