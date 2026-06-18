とちぎテレビ

ＬＲＴ・ライトラインを運行する宇都宮ライトレールは１６日、開業から２周年を迎えた２０２５年度の決算概要を発表し、利用者数が過去最多となって収益を押し上げ３期連続の黒字となりました。

発表によりますと、通常業務全体での利益を表す「経常利益」は、前の年度と比べて８．９％増の２億５８１９万円、最終的な儲けを示す「当期純利益」は１４．５％増の２億１８２９万円となりました。

黒字は３期連続となります。

増収増益の主な要因は本業の運輸事業で、年間の利用者数が８．８％増えて過去最多となる５５７万人、運賃の総売り上げを表す「旅客運輸収入」は 前年度比７．３％増のおよそ１２億７９００万円と収益を押し上げました。

また、ラッピング車両や車内のモニター広告など広告収入が順調に推移して、売上高は、前年度比２３．１％増のおよそ１億９００万円となりました。

ライトラインは３両編成で１７台ありますが、このうち４台を広告ラッピング用として２０２４年度から運用していて、２０２５年度は１年を通して４台すべての広告が埋まったということです。

開業前の準備でかかった費用に伴う累積の損失は、純利益を全て充てて、４億５７００万円から２億３９００万円に減らしました。