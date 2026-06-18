１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、安（早坂美海）の結婚が進んでいることが明らかになった。

安は、槇村の兄・宗一を瑞穂屋で見て結婚を熱望。両家顔合わせにまでこぎつけるも、帰宅後に結婚をしたくないと言い出していた。母の美津（水野美紀）は怒るも、安は、姉のりん（見上愛）が働き、自分が実家で奥さまになればいいと言い出し、そのことを宗一に告げる。

宗一は、自分も実は結婚には興味はないといい、安の意見を尊重。親を巻き込む前に事前に破談にしようと大人の対応をしてみせる。この話し合いで逆に安は宗一に恋をしてしまい、帰宅後、「結婚しないことをやめる」と言い出し、やっぱり宗一と結婚したいと言っていた。

これに「あさイチ」の朝ドラ受けで大吉は「向こうは冗談じゃない…とならない？」と心配していたが…。

この日の放送では、無事に梅岡看護婦養成所を卒業した直美（上坂樹里）が、住む場所がないためしばらくの間、りんの家に間借りすることに。安は「私、もうすぐいなくなりますから」といい、美津も「祝言の準備でバタバタしますが」と直美に声をかけていた。そう、無事に安は宗一と結婚することになったようだ。

ネットも「安はめでたく結婚と。槇村家のご両親はあのひと悶着はご存知なのかしら」「安の結婚はよく許されたね」「槇村の御家族に破談の話をする前に阻止できたのかな、どうなったの？どうなってんの？」「安、結婚やめるの間に合ったのね」「結局結婚するんかーい。そしてそれを宗一は了承したんかーい」などのツッコミが相次いでいた。