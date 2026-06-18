子犬と先住犬の心温まる「初対面」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で514万1000回再生を突破し、「ちょっとまってくれ可愛すぎる」「犬社会が出来た瞬間だ」「優しさで溢れてる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子犬と先住犬が『出会った日』→『仲良くできるかな』と見ていたら、目線を合わせ…優しさに溢れた光景】

子犬と先住犬の初対面

TikTokアカウント「yomo_kibi_」の投稿主さんが紹介したのは、マルプーの『きびだんご』ちゃんをお迎えしたときのこと。この日はいよいよ先住犬の『よもぎ』ちゃんとの初対面の日でした。飼い主さんが様子を見守る中、きびだんごちゃんは物怖じする様子もなく行動開始。ペットゲートをするりと突破すると、そのまま一直線によもぎちゃんのもとへ向かったのです。

あまりにも堂々としたご挨拶に、よもぎちゃんは思わずびっくり。突然距離を詰めてきた小さな来訪者に戸惑ったのか、後ずさりしてしまったそうです。初対面とは思えない積極性を見せるきびだんごちゃんと、予想外の展開にタジタジなよもぎちゃん…。

優しさあふれる世界線

それでもよもぎちゃんは、床にペタリと伏せて視線を合わせ、怖がらせないようにきびだんごちゃんのニオイを確認。可愛い子犬であることを理解したのか、表情も少しずつ和らいでいったそうです。

さらにきびだんごちゃんは、自ら仰向けになってお腹を見せるという大サービスまで披露。子犬らしい無邪気な信頼表現を受けて、よもぎちゃんも嬉しそうに尻尾をふりふり。先ほどまでの緊張感はすっかり消え去り、ふたりの距離は一気に縮まったのでした。

初対面にもかかわらず相手の懐へ飛び込んでいくきびだんごちゃんの圧倒的なコミュニケーション能力。そして、その勢いを優しく受け止めたよもぎちゃんの懐の深さ。見ているだけで心が温かくなる、素敵な出会いの瞬間だったのでした。

この投稿には「ちゃんと目線の高さで見てくれる優しさ」「子犬ちゃんのコミュ力がとんでもねぇw」「仲良しな未来しか見えない」などの温かなコメントが寄せられています。

現在の姿にクスッ♪

現在も、2匹の仲の良さは変わらないそうです。相変わらず、きびだんごちゃんの方からよもぎちゃんのもとへ駆け寄り、毎日のようにご挨拶。

しかし、初対面の頃とは少しスタイルが変化。以前はお腹を丸見えにしていたきびだんごちゃんですが、すっかり慣れた今では片足だけひょいと上げ、「はいどうぞ」とお腹のニオイを嗅がせるのだとか。その様子はどこか手慣れていて、長年の付き合いがある相棒同士のよう。こなれたコミュニケーションを交わす2匹の姿に、思わずくすっと笑ってしまうのでした。

よもぎちゃん＆きびだんごちゃんの現在の姿は、TikTokアカウント「yomo_kibi_」の他の投稿からもチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yomo_kibi_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。