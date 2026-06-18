業界初、飲料自販機に景品当たり付き ルーレットがそろえばお宝ゲット 「ワクワク・ドキドキ体験」で市場活性化

飲料自販機と景品が当たるデジタルルーレットを融合させた新自動販売機「ガチャえもん C（コラボレーション）」がデビューする。

開発したSDRS社（旧サンデン・リテールシステム）によると業界初の試み。景品はカプセルトイに限らず、箱型や各種サンプルなど様々なサイズに対応可能。飲料自販機で新たなワクワク・ドキドキ体験を提供する。

飲料自販機の市場は2014年をピークに減少が続き、昨25年は200万台を割り込んだ。

そんなマーケットを活性化する一助として、同社は「『ガチャえもん C』で集客・エンタメ・物販・販促が一体となった従来にない新しい売場を展開できる」と期待を寄せる。

同製品では好みの飲料を購入するとデジタルルーレットが回る仕組み。数字がそろって当たれば、専用ハンドルを“ガチャガチャ”と回して景品をゲットできる。

ガチャガチャ機能を搭載

開発の背景には自販機インフラの衰退に対する危機感がある。

「もう一度、飲料を自販機で購入する動機づけを創り出したい」との想いから、成長市場であるカプセルトイと融合した新型機の上市に至った。

ソース