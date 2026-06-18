“ワンチーム”で戦う日本代表を支える吉田麻也と南野拓実…板倉滉が明かす献身「汚れたスパイクを磨いてくれていた」
FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーをサポートする役割として帯同中の吉田麻也と南野拓実。グループステージ第1節のオランダ代表戦では、ウォーミングアップ後に率先してボールを集めるなど、チームのために黒子役に徹した。
キャプテンを務める板倉滉は改めて「どれだけワンチームで戦えるのか」と重要性を強調。オランダ戦ではサブメンバーや途中交代となった選手たちが全員前のめりでベンチ前に立ち、戦況を見守っていた。板倉は「麻也くんやタキ（南野）が試合後のロッカーで汚れたスパイクを磨いてくれていたり、みんなが使ったユニフォームを集めてくれていた」と明かした。
続けて「麻也くんやタキがそういった仕事をするのは、本来であればあり得ないこと。けど、本当に率先してチームのためにやってくれています」と感謝を口にし、2人がもたらす好影響の大きさを語った。
キャプテンを務める板倉滉は改めて「どれだけワンチームで戦えるのか」と重要性を強調。オランダ戦ではサブメンバーや途中交代となった選手たちが全員前のめりでベンチ前に立ち、戦況を見守っていた。板倉は「麻也くんやタキ（南野）が試合後のロッカーで汚れたスパイクを磨いてくれていたり、みんなが使ったユニフォームを集めてくれていた」と明かした。
続けて「麻也くんやタキがそういった仕事をするのは、本来であればあり得ないこと。けど、本当に率先してチームのためにやってくれています」と感謝を口にし、2人がもたらす好影響の大きさを語った。