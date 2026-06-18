食べられるコマでバトル開幕！クラシエ新作知育菓子「カスタム★コマキング」

作って、回して、最後は食べる――。そんな三拍子そろった、ちょっと変わった“食べられるコマ”が登場します。

「ねるねるねるね」をはじめ、子どもの創造力を刺激するお菓子を数多く世に送り出してきたクラシエ株式会社（フーズカンパニー）から、新作知育菓子「カスタム★コマキング」が誕生。

自分で作ったラムネのコマを実際に回し、そのまま対戦まで楽しめるという、バトル要素を取り入れた新感覚の商品です。7月6日より、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで一斉に販売されます。

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■ 「作る・回す・食べる」を一貫して楽しめる新しい知育菓子体験

近年、多くの人に認知されるようになった知育菓子ですが、同社はまだ体験したことのない層へ向けた新しい楽しみ方の提案を模索。そこで、子どもたちに根強い人気を誇る「コマ遊び」と「対戦（バトル）」の要素を“作る楽しさ”に掛け合わせ、今回のハイブリッドな新商品が開発されました。

複雑な工程をできるだけ減らし、誰でも簡単に作ってすぐ楽しめる点にこだわって作られており、子どもたちが夢中になれる工夫が随所に散りばめられています。

■ 形状は3タイプ、味の組み合わせは無限大！？

キットでは、粉と水を混ぜ合わせることで、本物のコマのようによく回る「コマラムネ」を合計3つ作ることが可能。

作れるコマの形状にはそれぞれバトルを有利に進めるための異なる特性が備わっており、お花のような形で長く回り続けるスタミナタイプの「ブルーム」、羽根のような形状で相手の攻撃をイナすバランスタイプの「ウイング」、そしてギザギザした形状で相手を攻め立てるアタックタイプの「エッジ」の3種類から選ぶことができます。

また、ベースとなる「コマのもと」の味は、コーラ味（あか）、ソーダ味（あお）、レモンソーダ味（きいろ）の3種類が用意されています。これらを自由に混ぜ合わせることで、見た目のカラーリングだけでなく、味も「レモンコーラ」や「スーパーソーダ」といった自分だけのカスタムフレーバーに変化させることも可能です。

さらに、すべての色と味を混ぜて「レインボーソーダブルーム」といった最強のコマを作り上げ、名前を付けたり必殺技を考えたりと、創造力次第で遊びの世界が無限に広がっていきます。

■ 家族や友達と白熱バトル！最後はしっとりラムネでおいしく完食

完成したコマは、付属のトレーで回して遊べるのはもちろん、家庭にある大きめのお皿などをスタジアムに見立てれば、友達や家族と白熱のバトルを開幕させることができます。回っている時間の長さを競ったり、激しくぶつかり合って相手の動きを止めたりと、シンプルながらも自然とコミュニケーションが生まれるゲーム性に仕上げられています。

そしてバトルを堪能した後は、お楽しみのもぐもぐタイム。コマの本体から軸にいたるまで全てがラムネでできているため、丸ごとおいしく食べることができます。軸は「ぶどうソーダ味」になっており、本体のカスタム味と合わさることで様々な味わいを楽しめるほか、しっかり回る硬さがありながらも、口に入れるとしっとりとしたくちどけの良さを味わえる本格派のラムネです。

自分で工夫する「創造力」、遊びながら考える「思考力」、勝負を楽しむ「コミュニケーション力」を遊びながら自然に育める本作。内容量は20gで、価格はオープン価格となっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061801.html