「歌がうまい」と思う嵐のメンバーランキング！ 2位「櫻井翔」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、歌がうまいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
嵐の楽曲において、独自の「サクラップ」と呼ばれるラップパートを一手に引き受けてきた櫻井翔さん。低音の効いたスタイリッシュな歌声と、自身で作詞を手がけるリリックを圧倒的なリズム感で表現する唯一無二の歌唱スタイルが、多くの人に強い印象を与えています。
▼回答者コメント
「生歌でも歌声が安定している」（20代女性／長野県）
「ラップがすごい」（30代女性／東京都）
「ラップパートでのリズム感や言葉の乗せ方が非常に安定しており、楽曲全体を引き締める存在だから」（30代男性／埼玉県）
圧倒的な票数を集めて首位に立ったのは、嵐のメインボーカルとしてグループのサウンドを支え続けた大野智さん。伸びやかで透明感のある美声、ブレることのない正確な音程、精度高くどんなジャンルも自在に歌いこなす高い歌唱力は、誰もが認めるクオリティです。
▼回答者コメント
「音程も安定していて、落ち着いた歌声」（20代女性／神奈川県）
「声が一番綺麗だと思うから」（20代女性／東京都）
「歌唱力が安定しており、表現力もあるから」（20代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：櫻井翔／32票
嵐の楽曲において、独自の「サクラップ」と呼ばれるラップパートを一手に引き受けてきた櫻井翔さん。低音の効いたスタイリッシュな歌声と、自身で作詞を手がけるリリックを圧倒的なリズム感で表現する唯一無二の歌唱スタイルが、多くの人に強い印象を与えています。
「生歌でも歌声が安定している」（20代女性／長野県）
「ラップがすごい」（30代女性／東京都）
「ラップパートでのリズム感や言葉の乗せ方が非常に安定しており、楽曲全体を引き締める存在だから」（30代男性／埼玉県）
1位：大野智／233票
圧倒的な票数を集めて首位に立ったのは、嵐のメインボーカルとしてグループのサウンドを支え続けた大野智さん。伸びやかで透明感のある美声、ブレることのない正確な音程、精度高くどんなジャンルも自在に歌いこなす高い歌唱力は、誰もが認めるクオリティです。
▼回答者コメント
「音程も安定していて、落ち着いた歌声」（20代女性／神奈川県）
「声が一番綺麗だと思うから」（20代女性／東京都）
「歌唱力が安定しており、表現力もあるから」（20代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)