【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 1ー1 コンゴ民主共和国代表（日本時間6月18日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】開始6分の光景、一瞬見せた振る舞い（実際の様子）

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが見せた振る舞いに、ファンからさまざまな声が寄せられている。

ポルトガルは日本時間6月18日、FIFAワールドカップ2026グループK第1節でコンゴ民主共和国代表と対戦。6大会連続出場となったC・ロナウドは、ワントップで先発起用された。

注目のシーンは、ポルトガルが先制した6分だった。左サイドでボールを受けたFWペドロ・ネトが左足でゴール前へクロスを供給。ボックス内で待ち構えていたC・ロナウドは、背後からDFスティーヴ・カプアディに強く抑え込まれ、自由に動けない状況となっていた。それでもC・ロナウドはその場に踏みとどまり、相手DFをブロックする形に。これによって、フリーとなったMFジョアン・ネヴェスがヘディングシュートを叩き込み、ゴールネットを揺らした。

得点の瞬間、C・ロナウドは右拳を高く突き上げてガッツポーズ。自らが“おとり”となった形で生まれたゴールを喜び、チームメートの得点を称えた。

このシーンにSNSのファンたちからは「ロナウドが味方のゴール喜んでる」「ロナウドのガッツポーズ！」「C・ロナウドは捕まえられてたけどそれが逆に良かったな」といった声が上がっている。

なお試合は前半アディショナルタイムにコンゴ民主共和国に同点ゴールを許し、1ー1の引き分けで終了。ポルトガルは初戦をドローで終えた。

（FIFAワールドカップ2026）