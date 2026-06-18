サッカーのW杯北中米大会で南アフリカを率いるヒューゴ・ブルース監督が17日、メッシのプレーを引き合いに同国代表FWテンバ・ズワネに対する出場停止処分の取り消しを求めた。ズワネはメキシコとの開幕戦（11日）で進路を阻んだ相手選手を振り払おうとした際に左手で顔面付近を叩く形となって後半39分に一発退場。国際サッカー連盟（FIFA）は17日に出場停止3試合の処分を発表し、異議を唱えたブルース監督が「メッシと何が違うのか？」と訴えた。

ここで引き合いに出されたのがアルゼンチン代表FWメッシが16日のアルジェリア戦で前半31分に相手DFマンディに行った反則だ。チームが前線でボールを失った中、メッシがボールを持つマンディを追った際に後方からチャージ。左足の裏で相手の右アキレス腱からふくらはぎ辺りを踏みつける形となったが、笛が吹かれただけでプレーは再開された。ブルース監督は「メッシにはVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）さえ適用されなかったと思う」と指摘。仮に一発退場となっていればメッシは1得点にとどまり、W杯最年長ハットトリックもクローゼ（ドイツ）に並ぶW杯通算最多得点も生まれなかったことになる。

南アフリカの指揮官はメッシが退場になるべきだったと言いたいわけではなく「メッシにレッドカードを出してほしくない。あの選手はピッチにいるべきだし、昨日も彼がどれほど素晴らしい選手か見たからだ」と発言。しかし、ズワネに対する退場処分にはメキシコ戦終了直後から「議論の余地があると思う。メキシコの選手がこちらの選手をブロックしたのだから」と疑問を呈していた。この日もあらためて「厳し過ぎる。状況を見返したが、レッドカードとは思わない。昨日メッシに起こったことを見ると同意できない」と主張した。

メッシの当該プレーに関しては複数の海外メディアで判定を疑問視する記事が続出。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のオリバー・ケイ記者は「輝かしいキャリアの中で相手選手、相手ファンが、メッシが審判から“特別扱い”を受けていると示唆する場面が何度かあった。確かなのはアルジェリア戦の最初のゴールから2番目のゴールの間に彼は運が良かったということ。マンディに対するタックルは少なくともイエローカード、おそらくレッドカードに相当したはずだが、審判はFKを与えるだけで満足した」と指摘した。