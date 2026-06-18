◆米大リーグ レッドソックス―ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「６番・指名打者」でスタメン出場し、２打数１安打で出場した試合では４試合連続安打となったが、２点を追う５回２死満塁のチャンスで代打を送られて途中交代となった。

ブルージェイズは通算２２２勝の４１歳右腕・シャーザーが先発予定だったが、背中のけいれんで登板を急きょ回避。右腕・フィッシャーとの対戦となった２回先頭の１打席目は中直に倒れた。２点を追う４回無死一塁の２打席目は右腕のウッズリチャードソンと対戦し、安打性の打球が一塁走者に当たってアウトになったが、吉田には安打が記録された。

ラッキーな形で４試合連続安打となって打率は２割４分８厘となったが、０―２で２点を追う５回２死満塁の３打席目は、マウンドが左腕のフルーハティだったこともあった、絶好機ながら代打・イートンが送られて途中交代となった。吉田とロータッチしてから打席に向かったイートンだったが、一ゴロに倒れた。

４〜１３日（同５〜１４日）の８試合で５度欠場。若手の台頭で厳しい立場に立たされているが、１４日（同１５日）の本拠地・レンジャーズ戦、前日１６日（同１７日）の本拠地・ブルージェイズ戦は２戦連続「１番・指名打者」でフル出場して、２試合連続安打を放った。この日は６番で３試合連続のスタメン出場。試合前の６月は２９打数６安打で長打なしの打率２割７厘と苦しんでいる。

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）との侍ジャパン対決。プライベートでも仲のいい岡本に「１年目でサードで毎日プレーして、あれだけ打っているのはすごいと思います。思いっきり、持ち味を出してもらえれば」とエールを送っていた。