◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ポルトガル1―1コンゴ（2026年6月17日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、ポルトガル（FIFAランク5位）がコンゴ（同45位）と1―1のドロー。世界的スーパースターのFWクリティアーノ・ロナウド（41＝アルナスル）は先発フル出場。前日のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに続きW杯史上最多6大会連続出場を達成するも不発に終わった。試合後に元フランス代表のレジェンドストライカーがロナウドのパファーマンスを指摘した。

今大会フィールドプレーヤー（FP）最年長41歳となったC・ロナウドは先発フル出場。後半には2度の決定機を迎えたが右足でのシュートはともに枠の外へと外してしまい、悔しそうな表情で天を仰いだ。1―1で試合終了した。

最大の決定機となった後半29分。ペナルティエリアの右からFWフランシスコ・コンセイソン（ユベントス）がクロスを入れる。C・ロナウドが反応したがゴール右に外れてしまう。スルーすればMFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスターU）がシュートを打てた場面でもあったため、両腕を伸ばして「なんで？」というジェスチャーにも見えた。

試合後にFOXスポーツの解説を務める元アーセナルのストライカーで、1998年W杯でフランス代表として優勝したティエリ・アンリ氏（48）が「まず一つ重要なことをお伝えしたい。点を入れるべきなのは『チーム』であって、『個人』が点を取る必要はないということです」と切り出した。

「もしここでロナウドがゴール前に走り込んでいれば、ディフェンダーにマークの判断を迫り、ゴール前を横切ることができたはず。しかし、彼は『自分が点を取りたい』がために、ブルーノ・フェルナンデスの走るコースへ入ってしまった。背後のスペースが空いていればブルーノ・フェルナンデスにとってはイージーな押し込むだけのシュートになっていたはず」と解説した。

さらに「彼は自分がスコアしたかったために、ブルーノのコースに侵入し、マイナスのパス（バックパス）が来る位置へと重なってしまった。これでは（守る側からすると）両方のプレイヤーが同じ場所に視界に入るため、ディフェンスするのが非常に簡単になってしまう。だからこそ、ゴールを奪うべきなのは個人ではなく『チーム』なんだと言いたいのです。後ろにいたブルーノ・フェルナンデスの（悔しがる）リアクションを見れば一目瞭然でしょう」と指摘した。