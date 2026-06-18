宇垣美里、店員の接客に強烈な本音 上田晋也「アナウンサーとは思えない言葉遣いだね！」
フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里（35）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜 2時間SP』（後9：00）に出演。「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」のコーナーで、買い物中に遭遇した“モヤっとしたエピソード”を明かし、スタジオを沸かせた。
【撮り下ろしフォト】シースルーワンピで美脚を披露する宇垣美里（全48枚）
大ぶりなアクセサリーが好みだという宇垣は、あるとき「Lサイズ（の大きいブレスレット）が欲しいので、試着してみたいです」と店員に要望。しかし、店員から「それは男性用なので、女性にはSサイズの華奢なものがお似合いだと思いますよ」と何度も念を押されてしまったという。
当時の心境について、宇垣は「私は一番つええでっけえやつが欲しいのに！嫌だった」と、見た目の上品なイメージからは想像もつかない男前な本音を暴露。これにはMCのくりぃむしちゅー・上田晋也からも「アナウンサーとは思えない言葉遣いだね！」と間髪入れずにツッコミが飛び、スタジオは笑いに包まれた。
さらに宇垣の“戦う姿勢”は止まらず、「勝てそうな大きい指輪が好き」と独自のこだわりを告白。そうした好みを明かすと、周囲から「（そんなの着けてたら）モテないよ」と余計なアドバイスをされることがあると言い、「お前にはモテたくないんですと思って」とカメラの向こうへ向けてバッサリ。この直球すぎる一喝に、スタジオの女性陣からは共感の大爆笑が起こっていた。
【撮り下ろしフォト】シースルーワンピで美脚を披露する宇垣美里（全48枚）
大ぶりなアクセサリーが好みだという宇垣は、あるとき「Lサイズ（の大きいブレスレット）が欲しいので、試着してみたいです」と店員に要望。しかし、店員から「それは男性用なので、女性にはSサイズの華奢なものがお似合いだと思いますよ」と何度も念を押されてしまったという。
さらに宇垣の“戦う姿勢”は止まらず、「勝てそうな大きい指輪が好き」と独自のこだわりを告白。そうした好みを明かすと、周囲から「（そんなの着けてたら）モテないよ」と余計なアドバイスをされることがあると言い、「お前にはモテたくないんですと思って」とカメラの向こうへ向けてバッサリ。この直球すぎる一喝に、スタジオの女性陣からは共感の大爆笑が起こっていた。