生徒の英語力などを調べる文部科学省の「英語教育実施状況調査」の結果が発表されました。



■中学・高校生 英語力は上昇傾向 政府目標は届かず

この調査は毎年、文部科学省が行っているもので、全国の全ての公立中学・高校などを対象に、生徒が取得した英検の級数やテストの結果から英語力を測ったり、授業でタブレットなどのICT機器がどれほど使われているかなどを調べています。※今年2月に実施

政府は英語力について、

中学校卒業段階で英検3級相当以上

高校卒業段階で英検準2級相当以上

の能力を持つ生徒の割合を、2027年度までに、いずれも60％以上とすることを目標としています。

今回の2025年度の調査によると、政府が目標とする水準の英語力を持つ生徒の割合は

中学3年生で54.6％（52.4％）

高校3年生で52.4％（51.6％）

※（）内は前回の調査結果

と、いずれも前回調査からは上昇傾向にあるものの、目標値の60％以上には届かない結果となりました。

■中学トップはさいたま市、高校トップは東京都

中学3年生で英検3級相当以上の英語力を持つ生徒の割合は都道府県・指定都市別にみると

1位がさいたま市で88.9％

2位が福井県で84.6％

3位が横浜市で71.6％

最下位が新潟市で37.3％でした。

また、高校3年生で英検準2級相当以上の英語力をもつ割合は、都道府県別にみると

1位が東京都で62.4％

2位が福井県で60.7％

3位が富山県で60.1％

最下位が沖縄県で39.0％となっています。

自治体による英語力の差は依然としてみられるものの、国の水準を上回る地域は増加傾向となっています。

■教師の英語力なども相関

近年の調査結果を分析すると、生徒の英語力が高い学校では教師自身の英語力も高いほか、ICT機器を積極的に活用している傾向が強いということです。

文部科学省は事例の共有などを通じて、全国的な底上げを図りたいとしています。