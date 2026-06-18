2022年のサッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り込み、「美しすぎる」と話題となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONO（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、夫でサッカーJ1名古屋のFW山岸祐也（32）との北中米大会の現地観戦ショットを披露した。

「フランスvsセネガル エンバペやっぱりすごかった」と書き出すと、スタジアムでドット柄のフランスのエンブレム入りのトップスをへそ出しスタイルとし、ポーズを決める自身のショットをアップ。

「日本戦の時はスタジアムの中空調きいてて涼しかったけど、ニュージャージースタジアムは日差しやばくて暑すぎた！！！裾まくってるゴム見えててダサすぎる、しまってたはずなのにいつでてきたのこれ ラッパーみたいな金のチェーンネックレス気に入りすぎて2個買った」つづると、「無事に一人でUSAこれたよかった @yuuuuuuya0829 初夫婦観戦！！！！」と山岸と自身の観戦ショットも投稿した。

山岸とSHONOは今年2月に結婚。SHONOは4月に膝外側半月板断裂で緊急手術を行ったが、10日、「PARADOXX」公式SNSで今後新たにもう片方の膝についても手術を行う予定である明かしている。

SHONOの投稿に、フォロワーからは「生で観戦できて羨ましすぎる」「お二人の笑顔がそっくり」「素敵なご夫婦ですね」といった反響が寄せられている。