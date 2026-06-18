吉沢亮、バラエティ番組で開始15分で“帰宅” SNSで「マジかよw」「カッコよかったw」の声
俳優の吉沢亮（32）が、18日放送のテレビ朝日系バラエティー『かまいガチ』（毎週水曜 後11：15 ※一部地域を除く）に出演。番組の競技から15分で“帰宅”した。
【写真】“カニに取り憑かれた”俳優・吉沢亮の姿
番組では、出演者全員で同じ競技にチャレンジし、最初に成功した人がその場で帰宅できる企画「達成したら即帰宅するねん」を実施。昨年6月の同番組では、眞栄田郷敦とともにゲスト出演して同企画に挑戦し、眞栄田に次ぐ2番手で“帰宅”した吉沢。この日の冒頭には「きょうは1番手に帰ろうかな」と意気込んでいた。
最初の競技は“コールした番号の穴にボールを入れたら即帰宅”というもので、出演者はゴルフのようにクラブでボールを打ってゴールを目指した。球技が壊滅的という吉沢はミラクルショットを連発。3回目の挑戦で見事ボールを入れ、最初に帰宅した。
撮影から、わずか競技開始15分で帰宅。吉沢は颯爽とスタジオを後にした。この姿にSNS上では「マジかよw」「カッコよかったw」といった声が上がっていた。
【写真】“カニに取り憑かれた”俳優・吉沢亮の姿
番組では、出演者全員で同じ競技にチャレンジし、最初に成功した人がその場で帰宅できる企画「達成したら即帰宅するねん」を実施。昨年6月の同番組では、眞栄田郷敦とともにゲスト出演して同企画に挑戦し、眞栄田に次ぐ2番手で“帰宅”した吉沢。この日の冒頭には「きょうは1番手に帰ろうかな」と意気込んでいた。
撮影から、わずか競技開始15分で帰宅。吉沢は颯爽とスタジオを後にした。この姿にSNS上では「マジかよw」「カッコよかったw」といった声が上がっていた。