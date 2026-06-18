元TBSアナウンサーで画家に転身した伊東楓さん（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。移住先のドイツでの最新ショットを公開した。

立大文学部卒業後、2016年にアナウンサーとしてTBSテレビに入社。「COUNT DOWN TV」や朝の情報番組、ラジオなどで幅広く活動していた。2021年2月にTBSを退社。現在は画家としてドイツ・ベルリンを拠点に活動している。

「気付けば、もうすぐドイツに渡って5年」と伊東さん。「そして無事に滞在許可も延びて、さらなる自由と高みを目指す環境が整ったことに心から感謝 これもたくさんの方の愛情のおかげ」と感謝した。

「増してゆく世界への情熱と、進む自分の浮世離れ。それゆえに 時々触れる他意や黒い影が、ぽつりぽつりと自分の中に溜まってゆく時がある。その度に、私は深く考え込む。私は何が欲しいか、私はどうなりたいのか、私には全てを投げ打ってでも叶えたい夢がある ならば その全てを賭ける覚悟が私にはあるか、と。結局 ひとはひとり 自分が決める“今”だけが、過去と未来を作る」と記した。

「私の目の前には いつも壮大な海が広がっていて 飲み込もうとしては喉が渇き、方角を見失って 当てもなく彷徨う時期もあり、孤独だろうが 落ち込もうが 生きるため 私は自分の力でオールを漕ぎ続けるしかない。これが今の私の世界。私の正義は時に 世の中には耳の痛い毒かもしれないけど それはそれってことかなって思ったり。ひとまずは、私のペースで泳ごう」とつづった。

「きっといつか 果てないと思っていた何かが掴めるはず。ずっとずっと遠くまでゆきたい。誰にも見つからない、誰も届かない、そんな遠い場所まで。欲しいものは、常にひとつだけ」とし、「#アペロールはヨーロッパの夏」と添えた。