サンマルクホールディングス<3395.T>が３日ぶりに反発している。１７日の取引終了後に、ベーカリーカフェ「トラスパレンテ」を展開するトラスパレンテ（東京都目黒区）の全株式を７月１日付で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献が期待されているようだ。



「トラスパレンテ」は現在、都内を中心に１４店舗を直営展開いている。高品質なパンの製造技術や高いブランド力を有するトラスパレンテをグループ内に取り込むことで、グループのチェーンの価値・ブランドを更に高めるとともに、グループの出店ノウハウや経営資源を活用することでトラスパレンテンの成長加速を期待している。取得価額は非開示。なお、同件による業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS