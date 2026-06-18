18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比57.2％増の1209億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同73.5％増の953億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 電機・精密 <1625> 、上場インデックスファンドＪＰＸ日経 <1592> 、上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 <1358> 、ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 <1346> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1474> など69銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> など19銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> が3.86％高と大幅な上昇。



一方、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> は4.09％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1313円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金652億6100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金396億6900万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が78億1900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が75億5800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が32億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が29億400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が21億9300万円の売買代金となっている。



株探ニュース