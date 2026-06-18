明石家さんまとマツコ・デラックスが局地的ホットニュースを掘り下げる『週刊さんまとマツコ』。

６月１８日（木）よる１０時からは「昭和イチヤバい世代 ７２年生まれの集いスペシャル」と題して、第６弾となるスペシャルを放送する。

出生数２００万人超え！ 中学校が１学年１３クラス！ ラウールも驚愕の７２年生まれの真実

１９７２年は出生数が２００万人を超えており現在の３倍以上という、ベビーブームの時代。そのため急激な児童増加に対応しきれず、小学校の校舎はプレハブ、縄跳びの授業をすると校庭が埋め尽くされるほど。

マツコも「人数が多いから、うちらの世代は大切にされなかった」と回顧。そんな当時の映像に、２００３年生まれのラウール（Snow Man）は衝撃を受ける。さらに「トマトに砂糖をかけて食べる」「高校に灰皿が置かれていた」など、今では信じられない７２年生まれの真実が、次々とゲストから飛び出す。

コンプライアンスがない時代の囲み取材！ 最強・明石家さんまの“切り返し術”とは？

アイドル歌手として大人気だった西田ひかるをはじめ、当時の芸能人は何かあるたびに芸能リポーターに質問攻めにされる「囲み取材」を受けていた。「コンプライアンス」という言葉がなかった時代の「囲み取材」では恋愛事情やスリーサイズをあけすけに聞くなど、現在では考えられない質問が多かった。そんな「囲み取材」を常に絶妙な切り返しで乗り切ってきた明石家さんまが、その秘訣をラウールに伝授する！？

昭和生まれにとっては懐かしく、平成そして令和生まれにとっては超新鮮な１時間！ お見逃しなく！