ファッション誌「ヴォーグ」が伝える

陸上男子棒高跳びの世界記録保持者アルマンド・デュプランティス（スウェーデン）が、婚約していたデザイア・イングランダーさんと結婚式を挙げた。世界的ファッション誌「ヴォーグ」が伝えている。海外ファンからも祝福が殺到した。

デュプランティスとモデルなどで活躍するイングランダーさんは長く婚約状態にあったが、今月12日に南仏で結婚式を挙げた。「ヴォーグ」が「五輪選手のアルマンド・デュプランティスとデザイア・イングランダー、コート・ダジュールのシャトーで行われた結婚式の様子」として報じている。

同誌は「2人は2025年の春まで結婚式の本格的な準備を始めることはなかった。そして2026年6月12日に南フランスで結婚式を挙げることに決定。アンティーブのヴィラ・アイレンロックでウェルカムパーティー、カンヌの丘陵地帯にあるシャトー・ド・カステララスで挙式を行った」とし、次のように伝えた。

「新婚夫婦は、人生で最高の週末だったと語る。『言葉にならないくらい。涙は少しお休みしなきゃいけないわね』と冗談交じりに話す。『ハネムーンに向かう車の中で、お互いに顔を見合わせて笑いあって、これって本当に現実なの？って言い合ったのよ」

デュプランティスのインスタグラムには「最も美しい一日だ」「ゴージャス。息をのむほど美しい」「最も美しい花嫁だ」「史上最高のカップルだ」「なんてことだ！」など祝福が殺到した。



（THE ANSWER編集部）