ＭＬＢ日本ビジネスの代表に元ＷＷＥ＆ＤＡＺＮの保泉司文氏「野球界の持続的な発展に向けて尽力」

米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１８日、日本ビジネスのマネージングディレクター（代表）に保泉司文（ほいずみ しもん）氏が就任したことを発表した。

保泉氏は、東京オフィスを拠点に、国内ビジネスを統括し、ファン拡大、放映権事業、スポンサーシップ事業、ライセンス事業、各種イベント、草の根活動などをけん引する。

米ボストン大出身の保泉氏は、スポーツ、放映権ビジネス、事業推進等の領域で２０年以上の実績を持ち、ＤＡＺＮジャパン（放映権担当、バイスプレジデント）、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＧＯＬＦＴＶジャパン責任者）、ＷＷＥジャパン（コマーシャルディレクター）などの要職を歴任してきた。今後は、ＭＬＢの国際ビジネスに携わる経営陣や国内パートナーと緊密に連携し、日本におけるＭＬＢのマーケティング活動及び事業をさらに発展させていくという。

ＭＬＢグローバルオペレーション・イベント、シニアバイスプレジデントのジェレマイア・ヨールクットは「重要市場の一つである日本において、保泉は放映権ビジネス、事業推進、日本のスポーツ業界に関する深い知見を兼ね備えた人材です。世界的なスポーツ事業を成長させてきた彼の経験は、日本のファンやパートナー、そして野球コミュニティ全体に新たな価値を創出するでしょう」と期待を込めた。

保泉氏は「日本とＭＬＢの結びつきが、かつてないほど強まる中、参画できることを光栄に思います。放映権ビジネスやコンテンツ戦略、パートナーシップ事業という領域での経験を通じて、日本のファンが抱く野球への情熱を、肌で感じております。日本球界の皆様、パートナーの皆様と共に、この情熱に応え、野球界の持続的な発展に向けて尽力してまいります」と意気込んだ。