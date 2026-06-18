『今夜、秘密のキッチンで 』中村俊介＆筒井真理子、撮了に「痺れるシーンで終わりました」「キャストの皆さんに支えていただいて」【コメントあり】
俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の最終話が18日に放送を迎える。このたび全撮影を終了しクランクアップを迎えた。約3ヶ月にわたる撮影期間をともにしたキャスト・スタッフたち。笑い声の絶えない温かな現場でありながら、ひとつひとつのシーンに真摯に向き合い続けてきたチームは、最後の撮影を終えると大きな拍手に包まれた。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
坪倉京子役の筒井真理子は、「スタッフの皆さん、キャストの皆さんに支えていただいて乗り越えられました」と感謝を述べ、温かな拍手に包まれた。
そして坪倉渉役の中村俊介は、「なかなか痺れる役で、痺れるシーンで終わりましたね」と振り返り、「今回、若い力と女子の力をすごく感じました。皆さんに拍手！本当に楽しかったです」と明るく笑顔あふれるクランクアップとなった。
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
◆筒井真理子
「皆さんお疲れさまでした。こういう役だったので、スタッフの皆さんに時々嫌な感じを出していたかもしれませんが（笑）、スタッフの皆さん、キャストの皆さんに支えていただいて乗り越えられました。本当にありがとうございました」
◆中村俊介
「なかなか痺れる役で、痺れるシーンで終わりましたね。今回、若い力と女子の力をすごく感じました。おじさんもまだまだ負けていられないので頑張っていきましょう。皆さんに拍手！本当に楽しかったです。ありがとうございました」
坪倉京子役の筒井真理子は、「スタッフの皆さん、キャストの皆さんに支えていただいて乗り越えられました」と感謝を述べ、温かな拍手に包まれた。
そして坪倉渉役の中村俊介は、「なかなか痺れる役で、痺れるシーンで終わりましたね」と振り返り、「今回、若い力と女子の力をすごく感じました。皆さんに拍手！本当に楽しかったです」と明るく笑顔あふれるクランクアップとなった。
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
◆筒井真理子
「皆さんお疲れさまでした。こういう役だったので、スタッフの皆さんに時々嫌な感じを出していたかもしれませんが（笑）、スタッフの皆さん、キャストの皆さんに支えていただいて乗り越えられました。本当にありがとうございました」
◆中村俊介
「なかなか痺れる役で、痺れるシーンで終わりましたね。今回、若い力と女子の力をすごく感じました。おじさんもまだまだ負けていられないので頑張っていきましょう。皆さんに拍手！本当に楽しかったです。ありがとうございました」