細木かおり「すごい極悪人だよね」と笑顔でバッサリ 話題の“母・数子さん”の作品に言及
2021年に亡くなった占術師・細木数子さんの娘で、同じく占術師として活動する細木かおりが、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜 2時間SP』（後9：00）に出演。「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」のコーナーで、世間のイメージに対する怒りをぶちまけた。
【写真】眼光鋭い振り向きショット！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
番組では、数子さんの代名詞でもある「地獄に堕ちるわよ」というフレーズから派生した、Netflixのドラマの話題に。世間から「（作品のおかげで）儲かっているんでしょ？」と言われることが多いという細木だが、本人は「1円ももらっていない」とキッパリ。
それどころか、作中で使用するために、無償で高級バッグのバーキンや衣装など10点以上を貸し出したにもかかわらず、手元に残ったのは「非売品のどんぶり3つだけだった」と明かし、スタジオの驚きを誘った。
さらに、劇中での母の描かれ方について「詐欺師の娘」「極悪人の娘」などとネットで叩かれたことに言及し、「フィクションでしょ！」と心の中でツッコミを入れたという細木。作品自体は公開日に一気見したそうで、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「ぶっちゃけどうだった？」と感想を求められると、「エンタメとしては面白かったけど、（劇中の母は）すごい極悪人だよね」と笑顔でバッサリ。これにはスタジオも大爆笑に包まれていた。
【写真】眼光鋭い振り向きショット！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
番組では、数子さんの代名詞でもある「地獄に堕ちるわよ」というフレーズから派生した、Netflixのドラマの話題に。世間から「（作品のおかげで）儲かっているんでしょ？」と言われることが多いという細木だが、本人は「1円ももらっていない」とキッパリ。
さらに、劇中での母の描かれ方について「詐欺師の娘」「極悪人の娘」などとネットで叩かれたことに言及し、「フィクションでしょ！」と心の中でツッコミを入れたという細木。作品自体は公開日に一気見したそうで、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「ぶっちゃけどうだった？」と感想を求められると、「エンタメとしては面白かったけど、（劇中の母は）すごい極悪人だよね」と笑顔でバッサリ。これにはスタジオも大爆笑に包まれていた。