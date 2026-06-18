「日本の強さを考えると…」まさかの森保J戦直前に電撃就任。チュニジア新指揮官が警戒強める。「極めて厳しい試合になる」【W杯】
電撃就任の新指揮官が日本戦に向けてコメントした。
現地６月16日、チュニジア・サッカー連盟（FTF）は、北中米ワールドカップに参戦中のチュニジア代表の新監督にエルベ・ルナール氏が就任すると発表した。
チュニジアは今年１月に就任したサブリ・ラムシ監督の下で今大会に臨んだものの、現地14日に行なわれたグループステージ初戦のスウェーデン代表戦で１−５の大敗。厳しい船出となるなか、16日にラムシ監督の解任を電撃発表し、後任として経験豊富なルナール監督を招へいした。
ルナール監督率いるチュニジアは、日本代表と同じグループF。日本とは現地20日に行なわれる第２節で対戦し、新指揮官にとってはこれが初陣となる。
チュニジア紙『アル・サバハ』は、新監督就任会見でのルナール監督のコメントを紹介。「チュニジア代表の監督就任の打診を受けた時、私は迷うことなく承諾した。このオファーを大変嬉しく思っている」と喜びを口にした指揮官は、日本戦に向けて選手たちへメッセージを送った。
「メキシコのモンテレイにある合宿所に到着後、選手たちと話し、スウェーデン戦での敗北を忘れ、胸を張って、日本戦に集中し、立派なパフォーマンスを披露することで、チュニジアの旗を最大限に掲げられるよう呼びかけた」
さらに、日本代表についても高く評価している。
「日本戦は、相手の強さを考えると極めて厳しい試合になるだろう。私はこれまで何度も日本と対戦してきたが、彼らはバランスの取れたチームであり、予選でも好成績を収めている。この重要な一戦に向けて、万全の準備を整える必要がある」
また、ルナール監督はスウェーデン戦の大敗についても言及。「ワールドカップ開幕戦でスウェーデンに敗れたことは厳しい結果だった」と認めたうえで、「選手たちもその敗戦により悲しみに包まれている」と現状を説明した。
一方で、「チュニジア代表チームの雰囲気は良好であり、これが日本戦に向けた準備を順調に進める助けとなるだろう」と前向きな姿勢も示した。
そして、日本代表を「強くてスピードがある代表チーム」と警戒しながら、「選手間の結束が不可欠だ。これは前回の試合で欠けていた要素だ」と強調。新体制で迎える森保ジャパンとの大一番へ、短期間での立て直しに挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地６月16日、チュニジア・サッカー連盟（FTF）は、北中米ワールドカップに参戦中のチュニジア代表の新監督にエルベ・ルナール氏が就任すると発表した。
チュニジアは今年１月に就任したサブリ・ラムシ監督の下で今大会に臨んだものの、現地14日に行なわれたグループステージ初戦のスウェーデン代表戦で１−５の大敗。厳しい船出となるなか、16日にラムシ監督の解任を電撃発表し、後任として経験豊富なルナール監督を招へいした。
チュニジア紙『アル・サバハ』は、新監督就任会見でのルナール監督のコメントを紹介。「チュニジア代表の監督就任の打診を受けた時、私は迷うことなく承諾した。このオファーを大変嬉しく思っている」と喜びを口にした指揮官は、日本戦に向けて選手たちへメッセージを送った。
「メキシコのモンテレイにある合宿所に到着後、選手たちと話し、スウェーデン戦での敗北を忘れ、胸を張って、日本戦に集中し、立派なパフォーマンスを披露することで、チュニジアの旗を最大限に掲げられるよう呼びかけた」
さらに、日本代表についても高く評価している。
「日本戦は、相手の強さを考えると極めて厳しい試合になるだろう。私はこれまで何度も日本と対戦してきたが、彼らはバランスの取れたチームであり、予選でも好成績を収めている。この重要な一戦に向けて、万全の準備を整える必要がある」
また、ルナール監督はスウェーデン戦の大敗についても言及。「ワールドカップ開幕戦でスウェーデンに敗れたことは厳しい結果だった」と認めたうえで、「選手たちもその敗戦により悲しみに包まれている」と現状を説明した。
一方で、「チュニジア代表チームの雰囲気は良好であり、これが日本戦に向けた準備を順調に進める助けとなるだろう」と前向きな姿勢も示した。
そして、日本代表を「強くてスピードがある代表チーム」と警戒しながら、「選手間の結束が不可欠だ。これは前回の試合で欠けていた要素だ」と強調。新体制で迎える森保ジャパンとの大一番へ、短期間での立て直しに挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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