【ひらがなクイズ】あなたは解ける？ サスペンス小説に共通する2文字、ひらめけるか挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ジャムなどに加工される植物や秘密裏に特定の人物を手にかける実行者など、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
な□□ぜ
あんさ□□ん
てづ□□なび
ヒント：ブルーベリーに似た黒い小さな実をつける、日本の野山に自生する木。物陰からこっそりと特定のターゲットを襲い、命を奪ってしまう凶悪な犯罪者。そして、大きな竹の容器を体で支え、激しい火の粉が降り注ぐ中で行う大迫力の催しを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つは」を入れると、次のようになります。
なつはぜ（ナツハゼ）
あんさつはん（暗殺犯）
てづつはなび（手筒花火）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の恵みを感じさせる野山の植生から、サスペンス小説や歴史の教科書に登場する冷酷な人物の呼称、さらには夜空を鮮やかに彩る情熱的な伝統芸能までを網羅しました。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ジャムなどに加工される植物や秘密裏に特定の人物を手にかける実行者など、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
な□□ぜ
あんさ□□ん
てづ□□なび
ヒント：ブルーベリーに似た黒い小さな実をつける、日本の野山に自生する木。物陰からこっそりと特定のターゲットを襲い、命を奪ってしまう凶悪な犯罪者。そして、大きな竹の容器を体で支え、激しい火の粉が降り注ぐ中で行う大迫力の催しを思い浮かべてみてください。
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正解：つは正解は「つは」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つは」を入れると、次のようになります。
なつはぜ（ナツハゼ）
あんさつはん（暗殺犯）
てづつはなび（手筒花火）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の恵みを感じさせる野山の植生から、サスペンス小説や歴史の教科書に登場する冷酷な人物の呼称、さらには夜空を鮮やかに彩る情熱的な伝統芸能までを網羅しました。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)