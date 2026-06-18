◇インターリーグ ドジャース5−4レイズ（2026年6月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、6回、91球を投げ7安打4失点で降板。打線が6回に逆転して7勝目を挙げ防御率は1.47。先発専念から代打出場という新たな大谷劇場に球場も騒然となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）が投手・大谷に言及した。

大谷は4回まで相手打線を2安打に抑えていたが、2点の援護をもらった5回に突如崩れた。先頭のメサに四球、続くフェドゥシアに中越え二塁打されて無死二、三塁のピンチを背負う。ウォールズに右犠飛で1点を返されると、ディアスに中前打されて同点。さらに1死一、二塁からのムリンスの一ゴロでは、一塁ベースカバーも遅れて内野安打となり1死満塁となり、カミネロの三ゴロで勝ち越しを許した。これで終わらず、パラシオスには直球を右前に運ばれた。この回だけで26球を要し、5安打を集中されて4失点となった。

試合後、ロバーツ監督は投手・大谷について「球自体は良かった。スイーパーはこれまで見てきたような圧倒的な空振りを奪う球ではなかったが、それでも彼は必要な時にしっかりアウトを取り、イニングをまとめる方法を知っている」と力投をねぎらった。

また、登板2試合続けて1イニングに複数失点していることにも「そこまで深刻には考えていない」とし「ピッツバーグ（前回パイレーツ戦）では7回、あと1アウトというところまで行っての失点だった」と不安視する声を一掃。「今日は左打者（フェドゥシア）に右翼線への二塁打を打たれ、それが失点につながった。ムリンスの打球もきちんと処理できていれば4失点にはなっていなかったと思う」とした。

だからこそ、複数失点も「特に大きな問題だとは思っていない」ときっぱり。「そもそも誰も『彼が永遠に失点しない』とは思っていないからね」と続けた。