¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¡Ö¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¡×¤¬Ç¯Ëö¤ËÅÝ»º´íµ¡¤« ¡Ö´ñÀ×µ¯¤¤Ê¤¤¸Â¤êµß¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¾ðÊó¶Ú
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¡×¤¬Ç¯Ëö¤Ë¤âºÇÂç¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¡£±Ñ»æ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬£±£·Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤ÎºòÇ¯£´·î¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÂç¤¤¯´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤ÎÇä¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ï¸ø¼°¤Ë¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯½é¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬ºòÇ¯£±£°·î°Ê¹ß£³£¶¡ó¿¤Ó¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Î£³¤«·î´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¿Íµ¤ÄãÌÂ¤ÈÁê´Ø´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÂ¸Â³¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤Îµõµ¶¤Ç¤¢¤ê¡¢²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¡£¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤¬ºâÀ¯Æñ¤äÅÝ»º¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¶á¤Î¼çÄ¥¤ÏÁ´¤¯¤Îµõµ¶¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÝ»º´íµ¡¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»ï¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¥æ¡¼¥¬¥Ö¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÂÎÁü¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£Æ±»ï¤Î²¦¼¼Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥í¥¤¥È¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬Äã²¼¤·¤¿»þ´ü¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡ÖÁê´Ø´Ø·¸¤Ï°ø²Ì´Ø·¸¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÅÊ£¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶öÁ³¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬º£¸å¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÎ©°Æ¤¹¤ëºÝ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë»æ¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ü¥·¥ç¥Õ»á¤Ï¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î¥¸¥ã¥à¡¢¹ÈÃã¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤Î´ÌµÍ¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥à¤À¤±¤Ç¤âÇä¤ì»Ä¤ì¤ÐºÇÂçÌó£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·²¯£¹£´£¶£²Ëü±ß¡Ë¤ÎÍø±×Â»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥·¥ç¥Õ»á¤Ï¥á¡¼¥¬¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥¸¥ã¥à¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤âÅÝ»º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤ÏÇ¯Ëö¤ËÅÝ»º¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï½½Ê¬¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÄê²Á¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤È¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬²¿¤«´ñÀ×¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬ÇËÌÇ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÌäÂê¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î³ô²Á¤Ï¹ï°ì¹ï¤È²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£