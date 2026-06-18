PEACH JOHN×マリークワント第3弾！デイジー尽くしの限定コレクションが登場

女性たちから長く愛され続ける「PEACH JOHN」と「マリークワント」の人気コラボレーションが、この夏さらにパワーアップして登場します。第3弾となる今回は、ブランドを象徴するデイジーモチーフをたっぷり取り入れたランジェリーやルームウェア、ファッション雑貨など全7型を展開。レトロで華やかな世界観を日常に取り入れられる特別なコレクションは、ファッション好きなら見逃せません♡

デイジーモチーフが彩るランジェリー

コレクションの注目は、デイジーとドット柄を組み合わせた上品なランジェリーシリーズです。

「デイジードットレースブラ」は、ブラック・アイボリーの全2色展開で、価格は4,200円。サイズはC～Fカップ、UB65・70・75です。

繊細なレースにフロッキープリントで表現したデイジーモチーフと、中央のゴールドチャームが華やかなアクセントに。軽やかな着け心地ながら、美しい谷間をメイクしてくれます。

お揃いの「デイジードットレースショーツ」はブラック・アイボリーの全2色、価格2,100円。サイズはS・M・Lを展開しています。

さらに、通販サイト限定販売の「デイジードットナイトブラ内蔵パジャマ」は、アイボリーの全1色、価格8,200円。サイズはBC・DEカップ、UB65・70・75に対応。

ナイトブラ機能を備えながら、デイジー柄の可愛らしさも楽しめる特別なアイテムです。

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おうち時間を彩るルームウェア＆雑貨

リラックスタイムを華やかに演出するルームウェアも充実しています。

「デイジーサテンキャミソールパジャマ」はアイボリーの全1色、ワンサイズ、価格6,900円。大きなサテンリボンやペプラムデザインが女性らしく、特別感あふれる一着です。

同じ柄を採用した「デイジーサテンワンピース」はアイボリーの全1色、ワンサイズ、価格6,000円。ゆったりとしたシルエットで、快適な着心地を叶えます。

雑貨アイテムには、アイボリーの全1色で展開される「デイジードットサテンシュシュ」（1,800円）や、ホワイトの全1色で展開される「パイルミニバッグ」（4,200円）がラインナップ。

デイジーモチーフやロゴ刺しゅうがコーディネートのアクセントになり、普段使いにもぴったりです。

日常に取り入れたい限定コレクション

今回のPEACH JOHNとマリークワントのコラボレーションは、デイジーモチーフの可愛らしさと大人の女性にも似合う上品さを兼ね備えた特別なコレクションです。

ランジェリーからルームウェア、雑貨までトータルで楽しめるので、お気に入りを組み合わせて世界観を満喫できるのも魅力。

2026年6月24日（水）より発売されるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

また、期間限定の店舗キャンペーンではノベルティプレゼントも実施されるので、この機会にぜひ手に取ってみてください。