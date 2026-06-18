俳優の鈴木福が１７日に２２歳を迎え、演技の幅を広げ続けている。６歳で出演したフジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」でブレークしたが、今年４月期のテレ東系ドラマ「惡の華」ではイメージを覆す成長した姿で驚かせた。ＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（火曜、後１０・００）ではアルバイトの大学生役で主演の中島健人（３２）を支えつつ、存在感を発揮している鈴木に、俳優としての現在地とこれからを聞いた。

２２歳を迎え、鈴木の役柄も変化している。今回はコンビニ店員役で「コンビニのアルバイトをやったことがないので楽しんでいます。以前より店員さんの動きを見るようになりました」。自然と役に入り込んでいる。

子役のイメージから殻を破り続けてきた。あのとＷ主演の「惡の華」ではコメディー、ラブストーリー、シリアスの要素に加えて変態的な場面での怪演も話題を呼び、今年公開された主演映画「ヒグマ」ではモンスターパニックアドベンチャーに挑んでいる。

「『ヒグマ』も『惡の華』も僕がやっているからこそいいね、と言っていただけることが増えてきているのはうれしい。撮影は大変だったけど、楽しいと思えました」

１歳でデビューし、６歳の時に「マルモのおきて」でブレーク。「小さい時はただ、その場が楽しいという感じだった。小さい時の大変さはもう過去のことで、大変だったなぐらいの遠い記憶」と笑顔で振り返った。

自らを成長させてくれた共演者の存在には感謝する。「ずっと憧れの人は亀梨和也さん」と明かし、２０１１年にドラマ「妖怪人間ベム」で共演以来、親交がある。「亀梨さんの現場での姿勢、主演としての立ち振る舞いを見てきた。今もあの時の亀梨さんのようにできたらいいなと思う」

「マルモのおきて」で共演した阿部サダヲのすごさも大人になってより実感。「お酒を一緒に飲めるようになってからプライベートでもお話を聞かせてもらってありがたい」。子役時代からの縁が生き続けている。

今作では中島との出会いがあった。「健人くんは本当に一流の存在。『空き時間は自己投資した方がいい』とおっしゃっていた。空き時間も筋トレや英語の勉強をしていて、本当に感化されています」と、高いプロ意識に刺激を受けている。

思い描く将来の姿は「アクションやミュージカルをやってみたい。熱量を高く持って、それを伝染させられて、多くの人たちに感動してもらいたい」。鈴木福は大人になったばかり−まだまだ進化は続く。

◆鈴木福（すずき・ふく）２００４年６月１７日生まれ、東京都出身。１歳時にＮＨＫ「いないいないばあっ！」で芸能界デビュー。０７年、日本テレビ系「君がくれた夏〜がんばれば、幸せになれるよ〜」でドラマデビュー。１１年、フジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」に出演。主題歌「マル・マル・モリ・モリ！」で第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦出場。血液型Ｂ。