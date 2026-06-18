◇インターリーグ ドジャース5−4レイズ（2026年6月17日 ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠でのレイズ戦に逆転勝利。3連戦3連勝とスイープに成功した。

5−4と1点リードで迎えた9回、4番手でベシアが登板も四球で2死満塁のピンチを招いた。一打勝ち越しの危機だったが、最後はムリンスをフルカウントから空振り三振に仕留めゲームセット。ヒヤヒヤながら3連勝を飾った。

試合後、ロバーツ監督は9回を振り返り「アレックス（ベシア）が必要な場面でしっかりといい球を投げてくれた。決して効率的な投球ではなかったけれど、必要な時に結果を出してくれた」と1点差での逃げ切り勝ちに安堵した。

ただ、5回に無死満塁の好機をつくりながら、タッカーの押し出し四球による1点のみに終わった攻撃については「無死満塁でのあの3打席は最悪の内容だった。あれ以上悪くなりようがないくらいだったね。本来ならもっと点を取るべきだった」とコールが一飛、ラッシングが右飛、フリーランドが空振り三振に倒れた場面には腕組みした。