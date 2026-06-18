女優の小西真奈美（47）が18日までに自身のインスタグラムを更新。自身の肌にとって取り入れて「めちゃくちゃ感動」したものを明かした。

透明感のある肌が評判の小西。「学び続けると世界はこんなにも面白い」と書き出し、「『炭酸って、何にいいの？』これは私も学びながら、えっ、炭酸ってそんなことまで？と驚くことばかりで、実際に取り入れてみると、もう全然違いました。毎朝鏡を見るたびに『えっ』『おっ』そんな感じです」とつづった。

「ちなみに炭酸は、CO2が水に溶けた状態です。CO2と聞くと、なんだか『いらないもの』『よくないもの』というイメージですよね。私もそう思っていたので、こんなにも細胞の新陳代謝に必要だったんだ！という仕組みがわかった時、めちゃくちゃ感動しました」と記した。

「以前、過呼吸になった時、紙袋を口に当てられて呼吸が落ち着いた経験がありますし、炭酸温泉に入った後に、めちゃくちゃ温まって肌がツルスベになったこともあって、なるほど〜！CO2すごい！と、今では大納得ですが、その当時は気にも留めていませんでした」とも。「今では毎日朝晩、CO2を溜める呼吸をしているからか、ぐっすり眠れて、朝はスッキリ起きられますし、１日が快適に過ごせます」とした。

「知ってるつもり、わかったつもりになった瞬間に学びは止まってしまう。学び続けると沢山の発見に出会えて、点と点が繋がって、なるほど〜！が増えていく。その瞬間が楽しくて、だから学びはやめられないですね 本当に日々学ぶことだらけ。そして、学びたいことだらけです」と最新ショットも披露した。

この投稿に、ファンからは「めっちゃめっちゃ綺麗過ぎ」「美貌半端ない」「いつ観ても美しい」「素敵です」「可愛すぎる」などのコメントが集まっている。