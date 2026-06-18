ポジティブシンキングを持てば痩せる！言葉の力を信じて自分を変えていくことがダイエットにおいて重要な理由とは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

ポジティブシンキングを持てば痩せる！言葉の力を信じて自分を変えていくことがダイエットにおいて重要な理由

必ずポジティブで終わらせる

ダイエットにくじけてしまう人に共通するのが、できたことよりもできなかったことにフォーカスしてしまう「ネガティブ思考」によるものです。例えば、先週よりも体重が１００g減ったときに「１００gしか減らなかった」と考えるのか、「１００gも減った」と喜べるのか。この考え方や捉え方の差が、モチベーションを保つのに影響します。

つまり、ずぼら断食を成功させるには、「ポジティブ思考」になることが大きなポイントです。ポジティブな思考になるためには、常にポジティブな言葉を意識的に使うことが必要です。

的外れな批判や文句の多い人と話していると気分がふさいでしまうように、自分で自分の気持ちを落ち込ませるようなことをわざわざいう必要はありません。ネガティブなのは思考のクセのようなもの。最初は気恥ずかしいかもしれませんが、ポジティブワードを引っ張り出してきて、無理にでも使うようにしていきましょう。

さらに、自分の努力や得られた結果に対し、素直に褒めたり認めたりすることができるようになると、自然と自信が出て、やる気も湧いてきます。自信とやる気こそが、ダイエット中のメンタルを支える柱となるのです。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』