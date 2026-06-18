ドジャース・大谷翔平（31）が苦しみながらも、2試合ぶりの白星を手にした。

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日本時間18日のレイズ戦に登板し、6回を7安打4失点。被安打は今季ワースト、4失点は同ワーストタイと内容は決して芳しくなかったものの7勝目を挙げた。

痛めた左膝に不安を抱えたままマウンドに上がったが、大谷を苦しめたのは右手中指だった。

2点リードで迎えた五回。四球も絡んで2長短打で同点に追いつかれると、6月に入って悩まされている右手中指のマメが潰れて出血。ユニフォームの右尻部分に無数の血の跡がついた。中指を気にしながらも投げ続け、この回は計4点を失って逆転を許した。

六回もマウンドに上がり、三者凡退に仕留めて投手としてはお役御免となったが、その裏にド軍ベンチはDH制を解除して代打で起用。エンゼルス時代の22年以来、4年ぶりの代打も遊ゴロに倒れて自身を援護できなかったものの、この回はフリーマンの2ランで逆転し、大谷が勝利投手の権利を得た。

試合後、中指の出血について聞かれた大谷は「特に投げている時は関係ないと思う。必ずしも常に万全の状態で、投げられるわけではないし、こういうこともある。その中で試合を取れたのは大きかった」と振り返った。

大谷の奮闘もあって、ア・リーグの強豪レイズ相手に3タテ。貯金は今季最多の「21」とした。