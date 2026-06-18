◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組 パナマ―ガーナ（１７日、トロント競技場）

２大会ぶり２度目の出場のパナマ（ＦＩＦＡランク３４位）が、２大会連続５度目の出場のガーナ（同７３位）と１次リーグＬ組初戦で対戦し、０―０で前半を終えた。

雨が降りしきるトロントで、前半から攻勢を強めたのはパナマだった。前半２分に右クロスからＦＷワテルマンが右足のワンタッチシュートを放ち、ＧＫに阻止された。同３８分にはＤＦラモスがペナルティーエリア右から打った強烈な右足ミドルシュートはゴール上に外れた。２０１０年の南アフリカ大会８強のガーナを相手に優勢に試合を進め、０―０で前半を折り返した。

パナマは、初のＷ杯出場を果たした２０１８年ロシア大会は３戦全敗で２得点１１失点と悔しい結果に終わった。８年ぶりに出場したＷ杯の舞台で、初の勝ち点＆初勝利を目指す。

ガーナは今年４月、成績不振で解任されたオットー・アッド前監督の後任としてカルロス・ケイロス監督が就任。１０年にポルトガル、１４、１８、２２年にイランを率い、史上２人目となる５大会連続でＷ杯を指揮する。イングランドで活躍するＦＷセメンヨ（マンチェスターＣ）、ＭＦアユー（レスター）らを中心に、イングランド、クロアチアの強豪と同居した“死の組”突破を狙う。