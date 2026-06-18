梅雨シーズンの不調の原因は？ 湿度上昇にカビ・ダニ増加…「咳・鼻炎・肌荒れ」に要注意
2026年の梅雨シーズンがいよいよ到来。ウェザーニュースの発表によると、今年の総雨量は九州南部から東北北部にかけて平年並みか多くなる予想とのこと。この時期は湿度の上昇やカビ・ダニの増加、気圧変化といった環境の激変により、咳や鼻炎、肌荒れなどの不調を感じやすくなる。オンライン保険診療を提供するクリニックフォアの医師監修のもと、その背景や対策を詳しく解説する。
【画像】この不調は梅雨のせい？ 自分でできる対策
■梅雨シーズンの環境変化…不調が起こりやすい3つの要因とは？
梅雨特有のどんよりとした気候は、私たちの体を取り巻く環境を大きく変化させ、様々な不調を引き起こすトリガーに。第1の要因は「湿度の上昇」。湿気が高くなることで室内環境においてはカビやダニが繁殖しやすくなり、人体においては汗や皮脂の分泌も活発化。
第2に「気圧と気温の変化」が挙げられる。低気圧の日が増えたり、日ごとの気温差が大きくなったりすることで、自律神経のバランスが崩れやすくなるとされている。
そして第3が「室内環境の変化」。雨の日が続くことで窓を開けた換気が不足しがちになり、部屋干しの機会も必然的に増加。その結果、室内にカビやダニなどのアレルゲンが溜まりやすい悪循環が生じてしまう。
■梅雨に気を付けたい「咳・鼻炎・肌荒れ」、症状のメカニズム
では、具体的にどのような症状に警戒すべきなのか。医師の解説に基づく主な症状とそのメカニズムを以下に紹介。
1.咳：湿気やカビなどの影響により気道が刺激され、咳や喘息症状が悪化しやすくなることも。特に夜間は咳の症状が出やすくなる傾向があるため、「夜になると咳が出る」「寝る前に咳き込む」といった状態に悩まされるケースも少なくない。
2.鼻炎：ダニやカビの増加に伴い、鼻づまり、くしゃみ、鼻水などのアレルギー症状が強く出やすくなる。部屋干しや換気不足によって室内環境が悪化していると、アレルゲンに曝露され続け、症状が長引く要因にも。
3.肌荒れ：高温多湿の環境下では汗や皮脂が増えるため、肌トラブルが起こりやすくなる。また、アトピー性皮膚炎の持病がある人の場合は、汗やダニによる刺激が加わることで、かゆみや炎症がさらに悪化してしまうケースも。
■「季節的なもの」と我慢は禁物、日常生活で実践したいセルフケアと受診の目安
「なんとなく不調を感じるけれど我慢できる」「季節の変わり目だから仕方がない」と、つらい症状を放置してしまう人は多いもの。しかし、症状を長引かせないためには、悪化する前に適切なホームケアを行い、必要に応じて医療機関へ相談することが極めて重要だ。
まず日常の対策としては、室内の換気や除湿をこまめに行い、カビ・ダニが増えにくい環境を整えること。あわせて、アレルゲンの温床となりやすい寝具やカーテンなどは、こまめに洗濯・乾燥を行って清潔に保つよう心がけたい。
これらのセルフケアを行っても症状が続く場合は、早めに医療機関を受診するのがおすすめ。特に梅雨時の「咳・痰・喉の違和感」、「鼻づまり・くしゃみ・鼻水などのアレルギー症状」、そして「肌荒れ・かゆみ・湿疹（アトピー性皮膚炎の悪化を含む）」といった症状は、オンライン保険診療での対応が可能なケースも多数。
長雨が続き、心身ともにストレスがかかりやすい梅雨の季節。体から発せられる小さなサインを見逃さず、室内環境の改善やオンライン診療などの医療サービスを上手に利用しながら、この時期を快適に乗り切っていこう。
【画像】この不調は梅雨のせい？ 自分でできる対策
■梅雨シーズンの環境変化…不調が起こりやすい3つの要因とは？
第2に「気圧と気温の変化」が挙げられる。低気圧の日が増えたり、日ごとの気温差が大きくなったりすることで、自律神経のバランスが崩れやすくなるとされている。
そして第3が「室内環境の変化」。雨の日が続くことで窓を開けた換気が不足しがちになり、部屋干しの機会も必然的に増加。その結果、室内にカビやダニなどのアレルゲンが溜まりやすい悪循環が生じてしまう。
■梅雨に気を付けたい「咳・鼻炎・肌荒れ」、症状のメカニズム
では、具体的にどのような症状に警戒すべきなのか。医師の解説に基づく主な症状とそのメカニズムを以下に紹介。
1.咳：湿気やカビなどの影響により気道が刺激され、咳や喘息症状が悪化しやすくなることも。特に夜間は咳の症状が出やすくなる傾向があるため、「夜になると咳が出る」「寝る前に咳き込む」といった状態に悩まされるケースも少なくない。
2.鼻炎：ダニやカビの増加に伴い、鼻づまり、くしゃみ、鼻水などのアレルギー症状が強く出やすくなる。部屋干しや換気不足によって室内環境が悪化していると、アレルゲンに曝露され続け、症状が長引く要因にも。
3.肌荒れ：高温多湿の環境下では汗や皮脂が増えるため、肌トラブルが起こりやすくなる。また、アトピー性皮膚炎の持病がある人の場合は、汗やダニによる刺激が加わることで、かゆみや炎症がさらに悪化してしまうケースも。
■「季節的なもの」と我慢は禁物、日常生活で実践したいセルフケアと受診の目安
「なんとなく不調を感じるけれど我慢できる」「季節の変わり目だから仕方がない」と、つらい症状を放置してしまう人は多いもの。しかし、症状を長引かせないためには、悪化する前に適切なホームケアを行い、必要に応じて医療機関へ相談することが極めて重要だ。
まず日常の対策としては、室内の換気や除湿をこまめに行い、カビ・ダニが増えにくい環境を整えること。あわせて、アレルゲンの温床となりやすい寝具やカーテンなどは、こまめに洗濯・乾燥を行って清潔に保つよう心がけたい。
これらのセルフケアを行っても症状が続く場合は、早めに医療機関を受診するのがおすすめ。特に梅雨時の「咳・痰・喉の違和感」、「鼻づまり・くしゃみ・鼻水などのアレルギー症状」、そして「肌荒れ・かゆみ・湿疹（アトピー性皮膚炎の悪化を含む）」といった症状は、オンライン保険診療での対応が可能なケースも多数。
長雨が続き、心身ともにストレスがかかりやすい梅雨の季節。体から発せられる小さなサインを見逃さず、室内環境の改善やオンライン診療などの医療サービスを上手に利用しながら、この時期を快適に乗り切っていこう。