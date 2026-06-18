足の切断を余儀なくされた1匹の野良ネコ　手術当日…獣医師も驚愕した奇跡の物語

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

6月18日（木）放送の同番組では、「由緒ある神社で街を見守る2匹の神社ネコ」や「愛犬が救ったネコの奇跡の物語」などを特集する。

【写真】参拝客をお出迎え！由緒ある神社の“リアル招きネコ”

今回のゲストネココメンテーターは、パンサーの菅良太郎が初登場。

同じタイミングでお迎えしたネコが3匹おり、そのきっかけとパンサーのメンバーと深い関わりがあるという驚きのエピソードとは？

◆由緒ある神社で街を見守る2匹の神社ネコ

和歌山県みなべ町にある、災害・災難避けのご利益で知られる由緒正しき「鹿島神社」。ここで「リアル招きネコ」として地域の人々に愛されている2匹のネコに密着する。

4年前に瀕死の状態で本殿に現れ、宮司さんに救われた黒ネコの幸ちゃんと、その半年後に幸ちゃんが連れてきたグレーネコの大ちゃん。

参拝客を呼び込むだけでなく、境内から隣の民家の納屋の奥まで、毎日1時間近くかけて街の安全を見守る熱心なパトロールの様子などが紹介される。

◆愛犬が救ったネコの奇跡の物語

どんなネコにも、歩んできた道のりがある。その道を、ちょっとひもとく企画「cat history『ネコの足あと』」。

今回は200万回以上再生され大反響を呼んでいる、1匹の野良ネコと愛犬家ファミリーの奇跡の物語に迫る。

2年前に飼いいぬとの散歩中、ワンちゃんたちが草むらで発見したのは、大ケガを負い瀕死状態だった子ネコ。

動物に噛まれたことによる「足の複雑骨折」とほかの病も併発し、最善の策として「足の切断手術」しかないという状態だった。

しかし、いぬの飼い主さんによる懸命な看病を経て迎えた手術当日、切断前のレントゲン検査を行うと、そこには獣医師も驚がくした奇跡が映っていて…。

このほか番組では、「いぬと人が激走！ヨーロッパ発祥のスポーツ カニクロス」も紹介される。