menuで対象商品が10％以上割引＆Pontaパス会員は毎週1500円分クーポンも！7月20日まで「おうちで観戦！サッカー応援フェア」実施中
デリバリーサービスのmenuは、2026年6月15日から7月20日まで「おうちで観戦！サッカー応援フェア」を実施中です。
Pontaパス会員には総額1500円クーポンを毎週配布
世界的なサッカー大会の観戦需要の高まりに合わせて、5週連続でキャンペーンを実施しています。期間中、人気の飲食チェーンや地域の飲食店など660店舗が参加し、対象商品が10％以上の割引価格に。食事やおつまみ、ドリンクなどがお得に楽しめます。
また、Pontaパス会員向けに、対象商品の割引と併せて使える総額1500円クーポンが毎週配布され、デリバリーをさらにお得に利用できます。●キャンペーン概要
対象エリア：menuサービス展開エリア
全ユーザー向け特典：対象商品を10％以上割引
Pontaパス会員特典：割引と併用可能な500円分クーポン×1枚、1000円分クーポン×1枚を毎週配布
500円分クーポンはデリバリーの商品代金が1500円以上、1000円分クーポンは3000円以上の注文で利用できます。
・6月15日から21日：パンチョ、杉玉、タレカツ、上島珈琲店
・6月22日から28日：ピザハット、回転寿司みさき、がんこ
・6月29日から7月5日：パンチョ、杉玉、タレカツ、上島珈琲店
・7月6日から12日：ピザハット、回転寿司みさき、がんこ
・7月13日から20日：パンチョ、杉玉、タレカツ、上島珈琲店
一部地域の店舗は対象期間が異なる場合があります。エリアによって注文できる店舗が異なります。詳細はmenuアプリ内で確認してください。
また、予告なくキャンペーンを変更、終了する場合があります。他クーポンとの併用は不可。たばこを含む注文など割引対象外があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部