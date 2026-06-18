近畿車はカイ気配スタート、オアシスが７％弱の大株主に急浮上し思惑買い誘う

近畿車輛<7122.T>がカイ気配スタート、２３００円近辺で収れんする５日・２５日・７５日移動平均線をマドを開け上放れ急速人気化の様相をみせている。鉄道車両の専業メーカーで海外でも実績が高いが、有配企業にもかかわらずＰＢＲ０．４倍台と株価は極めて低い水準に放置されている。



アクティビストとして名を馳せる香港投資ファンドのオアシス・マネジメントが１７日付で関東財務局に提出した大量保有報告書によると、オアシスマネジメントの近畿車株式保有比率は６．９６％と新たに５％を超過したことが判明した。保有目的は「純投資」とし、重要提案行為に関しては「該当なし」としているが、低ＰＢＲ是正に向けた思惑などを背景に、同社株の水準訂正高を見込んだ投資資金を引き寄せる格好となった。



出所：MINKABU PRESS