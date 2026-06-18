扶桑化学がカイ気配、「超高純度コロイダルシリカ」生産設備補助金の計上で最終利益予想を大幅増額

扶桑化学工業<4368.T>がカイ気配スタートで急速に上値を追っている。リンゴ酸やクエン酸などの果実酸で世界首位級のシェアを有するほか、電子材料分野への展開で独自の強みを持っていることが特長。半導体ウエハー研磨の原料として必須の「超高純度コロイダルシリカ」でグローバル・ニッチトップの座を確立させている。



業績も絶好調で２７年３月期は営業利益段階で前期比２９％増の２４３億円予想と４期ぶりに過去最高を更新する見通し。そうしたなか、１７日取引終了後に２７年３月期最終利益予想の修正を発表、従来計画の１６６億円から１９２億円（前期比３４％増）に大幅に増額した。これは超高純度コロイダルシリカ生産設備に関する「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金（２次公募）」の交付が決定し、補助金３６億９４００万円の受領に伴い特別利益を計上することによる。足もとでこれを材料視する買いを呼び込む格好となった。



出所：MINKABU PRESS